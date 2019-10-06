В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Тело жестоко убитой 19-летней девушки обнаружили сегодня днем в центре Читы. Об этом сообщили в региональном СУ СК по Забайкалью.

Информация о том, что на козырьке подъезда одного из жилых домов разбросаны части тела убитой, поступила от горожан около 16:00 по местному времени.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве. Уже задержан мужчина 1981 года рождения, который, по предварительным данным, может иметь отношение к делу.

Известно, что мужчина снимает в аренду квартиру в доме, жители которого обнаружили тело девушки. Погибшей оказалась 19-летняя жительница Читы.