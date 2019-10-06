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06.10.2019 19:22
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Бросок через "Енисей"

Подмосковные "Химки" обыграли в Красноярске обидчика ЦСКА
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Главным событием игрового дня в Единой лиге стал поединок в Красноярске, где местный "Енисей" принимал одного из главных фаворитов сезона, подмосковные "Химки". Матч завершился со счетом 106:86 в пользу гостей.
В матче против "Маккаби" Янис Тимма (справа) отыграл за "Химки" почти 34 минуты из 40 возможных. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС В матче против "Маккаби" Янис Тимма (справа) отыграл за "Химки" почти 34 минуты из 40 возможных. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В матче против "Маккаби" Янис Тимма (справа) отыграл за "Химки" почти 34 минуты из 40 возможных. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В и без того неслабый состав химчан этим летом влились еще аж десять человек. Столь мощная трансферная кампания не могла не впечатлить, ведь новичков "желто-синие" пригласили высококлассных. И это дало повод многим экспертам причислить команду Римаса Куртинайтиса к числу претендентов на титул не только в Единой лиге, но и в Евролиге. Первые официальные матчи в исполнении "Химок" это только подтвердили.
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Буквально в четверг подмосковный клуб отыграл в рамках Евролиги - в Мытищи пожаловал "Маккаби" из Тель-Авива. Матч ознаменовался возвращением в строй главных звезд команды из числа проверенных бойцов - на паркет вышли Алексей Швед и Энтони Гилл, травмы которых очень помешали "Химкам" в концовке прошлого сезона. Швед сразу получил аж 30 минут игрового времени, за которые он набросал "Маккаби" 22 очка. Гилл провел на площадке чуть меньше 24 минут и принес команде 18 баллов. Именно эта парочка оказалась самой результативной у химчан и позволила команде победить 89:83.

Подводя итоги матчу, Римас Куртинайтис отметил, что команде есть еще над чем работать и есть что улучшать. А также подчеркнул, что восстановившемуся после травмы Шведу было тяжеловато сразу же отыграть 30 минут. От себя добавим, что на лидеров "Химок" вообще выпала слишком серьезная нагрузка. Для сравнения, в том же ЦСКА, который уверенно обыграл днем позже на выезде "Валенсию" (96:71), никто не вышел за рубеж в 25 минут. И именно грамотная ротация, которую практикует наставник армейцев Димитрис Итудис, помогает команде распределить нагрузку и обходиться по ходу насыщенного сезона без длительных спадов. Так что если "Химки" намереваются бросить своему извечному конкуренту настоящий вызов, то к вопросу ротации имеет смысл подойти максимально серьезно. Ведь с "Маккаби" нагрузился не только Швед - Янис Тимма и вовсе отыграл почти 34 минуты, то есть с площадки практически не уходил.

После возвращения в строй Алексей Швед провел за "Химки" два матча. В обоих он стал лучшим бомбардиром команды, набрав по 22 очка

Пока, впрочем, такая тактика приносит результат. Химчане побеждают не только в Евролиге, но и в Единой лиге, где команда Куртинайтиса накануне провела уже третий матч. Следом за "Зеленой Гурой" и "Калевом", под натиском "желто-синих" не устоял красноярский "Енисей". Такой результат можно было бы назвать ожидаемым, если бы не один факт. В дебютном матче сезона "Енисей" на своем паркете смог обыграть ЦСКА - 80:71. Так что относиться к поездке в Сибирь как к проходной химчане не имели никакого права. На "Енисей" они настроились серьезно, и шансов выдать вторую сенсацию красноярцам не дали.

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Лишь первая четверть прошла более-менее равно. К большому перерыву преимущество гостей увеличилось с трех очков до девяти, а во второй половине встречи он выросло еще больше. В итоге "Химки" даже успели разменять сотню очков - финальная сирена зафиксировала их победу со счетом 106:86.

Лавры лучшего бомбардира привычно примерил Алексей Швед - те же 22 очка, что и против "Маккаби". Гилл и Эванс набрали по 18 баллов. Отметим также, что довольно много времени получили российские баскетболисты. Например, больше 23 минут отыграл Максим Барашков, который принес команде шесть очков. Десять баллов на счету Вячеслава Зайцева - он провел на площадке чуть больше 17 минут. "Химки" с тремя победами из трех возглавили таблицу Единой лиги.

Из других результатов отметим гостевую победу краснодарского "Локомотива-Кубани" над "Цмоки-Минском" - 88:80. Для южан это важный успех, поскольку сезон они начали с довольно неожиданного поражения в рамках Еврокубка от литовского "Ритаса".

Ну а "Нижний Новгород" в первом матче Единой лиги переиграл пермскую "Парму" - 105:99. Отметим, что пермяки, даже несмотря на второе подряд поражение, производят приятное впечатление. Ранее они почти на равных сражались в Москве против ЦСКА и посыпались только в последние четыре минуты. Так что "Парма", если продолжит в том же духе, может еще добиться хороших результатов.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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