В Нальчике продолжается XIII Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки". Он открылся в субботу вечером в Государственном концертном зале столицы Кабардино-Балкарии фильмом "Сулиета", посвященном памяти первого президента творческого форума Сулиеты Кусовой-Чухо.

Ее сердце остановилось в ноябре прошлого года в Махачкале, на следующий день после закрытия XII кинофестиваля. Проводив последнего гостя, она ушла из жизни там же в гостинице, где жили все участники фестиваля.

Похоронили Сулиету под Краснодаром, в ее родном ауле Афипсип. Почти 15 часов провела в пути траурная процессия, проехав почти через весь Северный Кавказ, который так любила это удивительная женщина. Она родилась в интернациональной семье, выросла на традициях русской литературы, впитав в себя кавказскую культуру и обычаи.

Педагог по образованию, она учительствовала в школе, преподавала в вузе, а потом пришла в журналистику, возглавив редакцию художественно-публицистического вещания ГТРК Кабардино-Балкарии. Ее яркие передачи в республике помнят до сих пор, а жители Нальчика гордятся, что их землячка, переехав с семьей в Москву, стала узнаваемым журналистом и политиком федерального уровня. Она была сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа, главным редактором журнала "Национальный интерес", создала Центр этноконфессиональных исследований в СМИ и "Кавказский клуб" при Союзе журналистов России. А в последние годы всю мощь своей кипучей энергии посвятила поддержке Северокавказского фестиваля кино и авторских программ "Кунаки", родившегося из народной инициативе в сочинском поселке Лазаревском.

- Его инициаторами стали местные энтузиасты -подвижники, увлекшие меня своей идеей, - говорила она в одном из интервью корреспонденту "Российской газеты". - Ведь куначество это старинный кавказский обычай, на котором здесь очень многое держится. Фестиваль состоялся благодаря активной поддержке наших кунаков-предпринимателей. Братья-адыги и братья-армяне селили нас в гостиницах, кормили, помогали с транспортом, а участники форума приезжали за свои деньги. Всех нас объединяла общая идея: разные лица - одна страна. Сегодня она актуальна как никогда: важно, чтобы разноголосие не превратилось в разногласие.

Отстаивание этих принципов стало ее миссией. Сулиета занимала принципиальную гражданскую позицию по острым общественно-политическим вопросам, всегда была откровенна и честна как в своих публикациях, так и в выступлениях. Об этом с экрана говорили ее единомышленники - экс-глава Дагестана, а ныне заместитель руководителя президента РФ Магомедсалам Магомедов, депутат Госдумы Ризван Курбанов, председатель Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов, муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. В фильме, снятом Ильясом Богатыревым в соавторстве с режиссером и сценаристом Александром Куприным, представлена палитра "Кунаков" разных лет и приведены самые яркие фрагменты из выступлений ее лидера. Полнометражная документальная картина смотрится на одном дыхании.

- На экране ничего не утаишь, в этом его магическое свойство, - считает кинодокументалист из Северной Осетии Ирндира Черджиева. - Фильм о Сулиете получился очень искренним и точным. Она была одним из тех немногих, кто знал кавказский мир в контексте российской государственности и мировой культуры. За свои идеалы она билась, как настоящий воин и хотелось на нее равняться. Надеюсь, Элана Кусова, дочь Сулиеты, продолжит дело своей замечательной мамы. Ведь на всех фестивалях она была рядом, а теперь подхватила ее знамя в качестве нового президента форума.

Фильм о своей маме, как и все участники творческого показа, Элана смотрела впервые, а когда поднялась на сцену, не могла сдержать слез. К ней поднимались лучшие сыны Кавказа и говорили потрясающие слова о Сулиете. Али Камалов, председатель Союза журналистов Дагестана рассказал о названном в ее честь водопаде. "Этот красивейший водопад похож на саму Сулиету, имя которой означает чистая вода. Он такой же стремительный и бурный, как она. Сейчас там заканчивается обустройство смотровой площадки, после чего это место будет включено в туристические маршруты".

Смахнув слезы, Элана Кусова держалась на сцене как стойкий оловянный солдатик: такая же мужественная как ее мама. Теперь "Кунаки" - это её миссия.

Еще одна премьера состоялась в этот вечер. Буквально перед открытием фестиваля Георгий Сушко закончил работу над документальной лентой "Шапсуги - вперед к истокам". Взяться за нее его вдохновила шапшуженка Сулиета, для которой было очень важно, чтобы о представителях ее народа рассказал человек другой ментальности и культуры. Рассказ получился глубоким и искренним. Авторы также посвятили его памяти Сулиеты. Он прошел в рамках внеконкурсного показа, а в конкурсе, который продолжается в Нальчике, участвуют 56 фильмов. Как пояснил директор форума, журналист, кинодокументалист Ильяс Богатырев, отборочная комиссия получила в этом году 368 заявок на участие в фестивале, из них на конкурс были отобраны самые достойные работы, показ которых идет в пяти номинациях. В каждой из них жюри определит победителей. Также будет вручаться Гран-при и специальный приз имени Сулиеты Кусовой-Чухо "За гражданскую позицию и общественно-значимую деятельность".

Подведение итогов и церемония закрытия фестиваля состоятся вечером 9 октября. А пока его участники смотрят, фильмы, встречают со зрителям, дискутируют на "круглых столах" и любуются красотами Кабардино-Балкарии.