Конфликт между махачкалинцами закончился перестрелкой

В Махачкале выясняют обстоятельства конфликта, закончившегося стрельбой из травматического пистолета. По информации МВД по Республике Дагестан, два участника ссоры попали в больницу.

ЧП произошло 5 октября в одном из жилых домов на улице Нахимова в Махачкале. Как сообщили в ведомстве, между двумя мужчинами 40 и 29 лет разгорелся скандал. Видимо, когда словесные аргументы закончились, один из спорщиков вытащил травматический пистолет и выстрелил в голову своего оппонента.

В итоге пострадавший - 29-летний местный житель - попал в республиканский ортопедо-травматологический центр с травматическим ранением головы. Туда же отвезли и стрелявшего, у которого оказалась поломана челюсть.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили там травматический пистолет "МР-80-13Т", собрали вещественные доказательства и опросили свидетели конфликта.

Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства преступления и степень вины каждой из сторон конфликта.