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06.10.2019 20:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" поделился планами строительства метрополитена в Городе на Неве.

Так, по словам губернатора, сейчас строятся станции Красносельско-Калининской линии, это коричневая ветка метро. Первыми откроются станции "Путиловская" (с переходом на "Кировский завод" и красную ветку), а также "Юго-Западная", она будет расположена на перекрестке проспектов Маршала Казакова и Маршала Жукова.

Фото: Анжела Мнацаканян/РГ
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Также, как отметил Александр Беглов, за станцией "Юго-Западная" будет оставлена площадка, чтобы в перспективе там можно было расположить соединительную ветку и электродепо.

Оранжевую ветку планируется продлить с двух сторон. Так, на Васильевском острове появится станция "Горный институт", там уже ведутся строительно-монтажные работы. А станция метро "Улицы Дыбенко" перестанет быть конечной в восточной части города, ветку продлят до Кудрово, где построят одноименную станцию. Там работы ведутся на стадии предпроектной подготовки.

Зеленую ветку продлят станциями "Туристская" и "Шуваловский проспект".

Причем, последняя будет соединяться с в перспективе с фиолетовой веткой.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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