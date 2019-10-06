Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" поделился планами строительства метрополитена в Городе на Неве.

Так, по словам губернатора, сейчас строятся станции Красносельско-Калининской линии, это коричневая ветка метро. Первыми откроются станции "Путиловская" (с переходом на "Кировский завод" и красную ветку), а также "Юго-Западная", она будет расположена на перекрестке проспектов Маршала Казакова и Маршала Жукова.

Также, как отметил Александр Беглов, за станцией "Юго-Западная" будет оставлена площадка, чтобы в перспективе там можно было расположить соединительную ветку и электродепо.

Оранжевую ветку планируется продлить с двух сторон. Так, на Васильевском острове появится станция "Горный институт", там уже ведутся строительно-монтажные работы. А станция метро "Улицы Дыбенко" перестанет быть конечной в восточной части города, ветку продлят до Кудрово, где построят одноименную станцию. Там работы ведутся на стадии предпроектной подготовки.

Зеленую ветку продлят станциями "Туристская" и "Шуваловский проспект".

Причем, последняя будет соединяться с в перспективе с фиолетовой веткой.