Сотрудники ГИБДД Петербурга и Ленинградской области присоединились к мировому флешмобу Дорожные инспектора Петербурга присоединились к Tetris Challenge. Они показали содержимое служебной машины и сфотографировались вместе со всем оборудованием в стилистике популярной игры "Тетрис", сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Флешмоб уже месяц находится на пике популярности в социальных сетях по всему миру. Суть в том, что сотрудники различных ведомств организаций показывают оборудование, которое они используют в работе.

Наибольший интерес вызывают снимки, сделанные сотрудниками экстренных служб и правоохранительных органов.

Российские специалисты также не смогли пройти мимо мирового флешмоба.

Так, участие в акции уже приняли огнеборцы из Ростова-на-Дону.

Большой интерес у пользователей соцсетей вызвали фото, сделанные сотрудниками станции Скорой помощи из Тюменской области.

Сотрудники скорой помощи в Зеленогорске не остались в стороне и также опубликовали фото с челленджа.

Накануне в социальных сетях появились снимки спасателей и газовой службы "Екатеринбурггаза".

Стоит отметить, что флешмоб проникает во все сферы жизни. На днях фото с Tetris Challenge опубликовали сотрудники Свердловской филармонии.