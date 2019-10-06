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06.10.2019 09:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дорожные инспектора Петербурга присоединились к Tetris Challenge

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Сотрудники ГИБДД Петербурга и Ленинградской области присоединились к мировому флешмобу Дорожные инспектора Петербурга присоединились к Tetris Challenge. Они показали содержимое служебной машины и сфотографировались вместе со всем оборудованием в стилистике популярной игры "Тетрис", сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: pixabay.com
Спасатели и музыканты превратились в "тетрис"

Флешмоб уже месяц находится на пике популярности в социальных сетях по всему миру. Суть в том, что сотрудники различных ведомств организаций показывают оборудование, которое они используют в работе.

Наибольший интерес вызывают снимки, сделанные сотрудниками экстренных служб и правоохранительных органов.

Российские специалисты также не смогли пройти мимо мирового флешмоба.

Так, участие в акции уже приняли огнеборцы из Ростова-на-Дону.

Большой интерес у пользователей соцсетей вызвали фото, сделанные сотрудниками станции Скорой помощи из Тюменской области.

Сотрудники скорой помощи в Зеленогорске не остались в стороне и также опубликовали фото с челленджа.

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В Зеленогорске сотрудники скорой помощи приняли участие в #tetrischallenge. Суть челенджа проста — работники аварийных служб города выкладывают содержимое своего служебного автомобиля рядом с ним (и себя в форме в том числе) по линейке, как на игровом поле «Тетриса». ⠀ «Нам показалось это интересным. Мы решили показать, какая современная техника и оборудование сегодня стоят на страже здоровья наших горожан. Быть может, и другие спецслужбы Зеленогорска вслед за нами поучаствуют в мероприятии», — пояснил участник молодежного актива КБN 42 Александр Кошкаровский. ⠀ В съемке участвовала бригада, у которой в тот день был выходной.

Публикация от Красноярск Вкурсе! Krasnoyarsk (@krasnoyarsk_vkurse)

Накануне в социальных сетях появились снимки спасателей и газовой службы "Екатеринбурггаза".

Стоит отметить, что флешмоб проникает во все сферы жизни. На днях фото с Tetris Challenge опубликовали сотрудники Свердловской филармонии.

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