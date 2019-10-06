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06.10.2019 21:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов

Российский миллиардер Игорь Рыбаков устроил денежный дождь на форуме Synergy Global в Санкт-Петербурге в пятницу, а позже объяснил свой поступок.
Россияне назвали нужную сумму в месяц на счастливую жизнь

Всего "с неба" на участников форума упало 20 тысяч долларов, подписанных бизнесменом. Многие из присутствующих в зале бросились их ловить, некоторые не поверили в подлинность купюр.

Как заявил миллиардер, в детстве он получил в подарок один доллар, отец посоветовал его приумножить и поделиться с другими, теперь это пожелание сбылось.

За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.

Экономика Финансы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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