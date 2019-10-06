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06.10.2019 22:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Пожать руку Арни

Шварценеггер исполнил мечту инвалида из деревни Ленобласти
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Арнольд Шварценеггер встретился с ментальным инвалидом Сергеем Еремичевым. О том, чтобы лично познакомиться с "железным Арни", он мечтал всю жизнь.
Мировая звезда Арнольд Шварценеггер и инвалид из деревни Сергей Еремичев пожали друг другу руки. Фото: Оргкомитет Synergy Global Forum Мировая звезда Арнольд Шварценеггер и инвалид из деревни Сергей Еремичев пожали друг другу руки. Фото: Оргкомитет Synergy Global Forum
Мировая звезда Арнольд Шварценеггер и инвалид из деревни Сергей Еремичев пожали друг другу руки. Фото: Оргкомитет Synergy Global Forum

Сергей Еремичев почти всю свою жизнь провел в психоневрологических интернатах. А в последнее время живет в деревне Раздолье на севере Ленинградской области в "Доме на воле". Он давний поклонник Арнольда Шварценеггера. На стенах его комнаты - плакаты с кумиром, на столе - книга Шварценеггера "Вспомнить все", выученная почти наизусть.

Фото: facebook.com/YuzhakovAlex
Шварценеггер встретился в Петербурге с роботом-двойником

Давней мечтой Сергея было встретиться со знаменитостью. Он заразил своим оптимизмом насельников из "Дома на воле". Все вместе записали видеообращение к Шварценеггеру и выложили в Сеть.

"Arnold Shwarzenegger, come to Russia, to Razdolye!" - приглашали кинозвезду насельники. Ролик получил известность. И случилось невероятное: 4 октября 2019 года на "Газпром Арене" звезда мирового масштаба Арнольд Шварценеггер и инвалид из российской деревни Сергей Еремичев пожали друг другу руки.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Арнольд Шварценеггер
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