Шварценеггер исполнил мечту инвалида из деревни Ленобласти

Арнольд Шварценеггер встретился с ментальным инвалидом Сергеем Еремичевым. О том, чтобы лично познакомиться с "железным Арни", он мечтал всю жизнь.

Сергей Еремичев почти всю свою жизнь провел в психоневрологических интернатах. А в последнее время живет в деревне Раздолье на севере Ленинградской области в "Доме на воле". Он давний поклонник Арнольда Шварценеггера. На стенах его комнаты - плакаты с кумиром, на столе - книга Шварценеггера "Вспомнить все", выученная почти наизусть.

Давней мечтой Сергея было встретиться со знаменитостью. Он заразил своим оптимизмом насельников из "Дома на воле". Все вместе записали видеообращение к Шварценеггеру и выложили в Сеть.

"Arnold Shwarzenegger, come to Russia, to Razdolye!" - приглашали кинозвезду насельники. Ролик получил известность. И случилось невероятное: 4 октября 2019 года на "Газпром Арене" звезда мирового масштаба Арнольд Шварценеггер и инвалид из российской деревни Сергей Еремичев пожали друг другу руки.