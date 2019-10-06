Театр Эстрады имени Аркадия Райкина отметил юбилей в Санкт-Петербурге

Новости

В Киеве проходит митинг против "формулы Штайнмайера" 15:35
В Уфе три пассажира автобуса получили травмы из-за хлопка в моторе 15:35
Решать детские конфликты - задача взрослых: психологи об инцидентах в московских школах 15:13
Зеленский намерен вернуться на сцену после окончания президентского срока 15:00
Chery Tiggo 4. Почему критика этого кроссовера огорчит владельцев Creta 14:38
В ГИБДД рассказали о владельце перевернувшегося в Приволжье автобуса 14:32
Названы три страны, где лучше всего пережидать апокалипсис 14:12
В сентябре россияне скупали Lada 4x4 и Toyota LC Prado 14:10
Убийцей пяти человек в Австрии был 25-летний мужчина, уточнили в полиции 14:06
Четыре человека убиты и девять ранены во время бойни в баре в Канзасе 13:34
Рамзана Кадырова в день рождения наградили почетным знаком Совфеда 13:32
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке 13:16
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии 13:09
Уточнен характер травм 19 пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом 13:06
УАЗ показал, как завести "Патриот" без ключа 13:00
Hyundai перевел Solaris на метан 12:51
Головкина и Деревянченко после боя отправили в больницу 12:40
В Самаре число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 13 человек 12:30
В Марселе эвакуировали отель с российскими туристами 12:28
В ГД задумаются о поездках в США после ситуации с допросом депутата 12:20
В Самаре в ДТП пострадали семь пассажиров автобуса 12:12
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом 12:00
Все матчи КХЛ в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне 11:58
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области 11:28
На праздновании Октоберфеста в США прогремели три взрыва 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 14:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина отметил юбилей в Санкт-Петербурге

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Театр Эстрады имени Аркадия Райкина отметил 80-летие праздничным вечером.

Когда-то в здании на Большой Конюшенной был роскошный, популярный ресторан "Медведь". Давали кабаре и варьете - программы. Сюда приходили Комиссаржевская, Есенин, Маяковский, Шаляпин… А осенью 1939 года "поселился" первый в СССР государственный профессиональный театр эстрады и миниатюр. В труппу был принят молодой артист, конферансье Аркадий Райкин. И уже через три года возглавил коллектив. Почти 40 лет руководил театром. Зрители полюбили место, где можно было посмеяться, отдохнуть, услышать яркие сатирические монологи, фельетоны, музыкальные номера.

Здесь выступали Утесов, Шульженко, Миронова и Менакер. Работали знаменитые одесситы - Жванецкий, Карцев и Ильченко. На этой сцене даже стоял Юрий Гагарин - рядом с Аркадием Райкиным, сохранилась черно-белая фотография. А в театре сохранилась гримерная Райкина…

Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
Александр Цыпкин написал пьесу для театра

В 2009 году здесь началась новая эпоха, художественным руководителем стал известный актер Юрий Гальцев. Он сам играл на этой легендарной сцене еще второкурсником Ленинградского театрального института и вживую видел выступления Аркадия Райкина. Театр обновился, был сделан капитальный ремонт. В 2010 году Гальцев набрал курс в Театральной академии, окончив его, ребята - их называют "гальчатами" - вошли в труппу театра Эстрады. И с тех пор здесь большой репертуар, он постоянно пополняется новыми спектаклями, на которые трудно попасть. Причем есть мюзиклы для всей семьи и постановки для детей.

Как отметили юбилей

Все билеты проданы. Нет свободных мест, аншлаг еще какой.

Из Москвы театру-юбиляру прислали видеопоздравления Константин Райкин, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур, Клара Новикова, от театра Сатиры - Александр Ширвиндт и Федор Добронравов… И Максим Галкин, и Андрей Малахов, Лион Измайлов, Регина Дубовицкая. И легендарный Исаак Штокбант, основатель питерского театра "Буфф", мастер курса, на котором учился Юрий Гальцев.

- Это святое для всех эстрадников место, - подчеркнул Измайлов.

- В моем любимом Санкт-Петербурге, - добавил Галкин.

- Я хочу туда возвращаться, - призналась Новикова.

- Намоленное место. Здесь выступал Марсель Марсо и другие великие артисты, - напомнил Константин Райкин. - Я впервые увидел отца на сцене именно в этом театре. Желаю вам аншлагов, ярких постановок.

Фото: Юлия Кудряшова/Молодежный театр на Фонтанке
Молодежный театр на Фонтанке отметил юбилей в ритме рок-н-ролла

Винокур похвалил Гальцева, который прославляет имя великого артиста.

А с экрана на сцене Аркадий Райкин пел о "добром зрителе в девятом ряду".

Театр пришли поздравить чиновники и коллеги. Театр имени Ленсовета, "Мастерская" Григория Козлова, Молодежный - Семена Спивака, "Буфф" - все откомандировали молодежь, подготовившую веселые номера. С юмором, музыкой, отличными пародиями. И было много хитовых номеров от хозяев вечера - Гальцева и его "гальчат".

Тем временем

Художественный руководитель Театра Эстрады Юрий Гальцев готовит новый спектакль с рабочим названием "Мини и максиатюры от Юры".

25 октября его ученик, актер и режиссер Илья Архипов представит премьеру спектакля "Сорочинская ярмарка" по произведениям Николая Гоголя. А 15 ноября премьера еще у одного ученика - Кирилла Петрова - спектакль "ПЕРЕнаСТРОЙКА. В поисках своей волны".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Год театра РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией
Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней