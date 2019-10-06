Театр Эстрады имени Аркадия Райкина отметил юбилей в Санкт-Петербурге

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина отметил 80-летие праздничным вечером.

Когда-то в здании на Большой Конюшенной был роскошный, популярный ресторан "Медведь". Давали кабаре и варьете - программы. Сюда приходили Комиссаржевская, Есенин, Маяковский, Шаляпин… А осенью 1939 года "поселился" первый в СССР государственный профессиональный театр эстрады и миниатюр. В труппу был принят молодой артист, конферансье Аркадий Райкин. И уже через три года возглавил коллектив. Почти 40 лет руководил театром. Зрители полюбили место, где можно было посмеяться, отдохнуть, услышать яркие сатирические монологи, фельетоны, музыкальные номера.

Здесь выступали Утесов, Шульженко, Миронова и Менакер. Работали знаменитые одесситы - Жванецкий, Карцев и Ильченко. На этой сцене даже стоял Юрий Гагарин - рядом с Аркадием Райкиным, сохранилась черно-белая фотография. А в театре сохранилась гримерная Райкина…

В 2009 году здесь началась новая эпоха, художественным руководителем стал известный актер Юрий Гальцев. Он сам играл на этой легендарной сцене еще второкурсником Ленинградского театрального института и вживую видел выступления Аркадия Райкина. Театр обновился, был сделан капитальный ремонт. В 2010 году Гальцев набрал курс в Театральной академии, окончив его, ребята - их называют "гальчатами" - вошли в труппу театра Эстрады. И с тех пор здесь большой репертуар, он постоянно пополняется новыми спектаклями, на которые трудно попасть. Причем есть мюзиклы для всей семьи и постановки для детей.

Как отметили юбилей

Все билеты проданы. Нет свободных мест, аншлаг еще какой.

Из Москвы театру-юбиляру прислали видеопоздравления Константин Райкин, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур, Клара Новикова, от театра Сатиры - Александр Ширвиндт и Федор Добронравов… И Максим Галкин, и Андрей Малахов, Лион Измайлов, Регина Дубовицкая. И легендарный Исаак Штокбант, основатель питерского театра "Буфф", мастер курса, на котором учился Юрий Гальцев.

- Это святое для всех эстрадников место, - подчеркнул Измайлов.

- В моем любимом Санкт-Петербурге, - добавил Галкин.

- Я хочу туда возвращаться, - призналась Новикова.

- Намоленное место. Здесь выступал Марсель Марсо и другие великие артисты, - напомнил Константин Райкин. - Я впервые увидел отца на сцене именно в этом театре. Желаю вам аншлагов, ярких постановок.

Винокур похвалил Гальцева, который прославляет имя великого артиста.

А с экрана на сцене Аркадий Райкин пел о "добром зрителе в девятом ряду".

Театр пришли поздравить чиновники и коллеги. Театр имени Ленсовета, "Мастерская" Григория Козлова, Молодежный - Семена Спивака, "Буфф" - все откомандировали молодежь, подготовившую веселые номера. С юмором, музыкой, отличными пародиями. И было много хитовых номеров от хозяев вечера - Гальцева и его "гальчат".

Тем временем

Художественный руководитель Театра Эстрады Юрий Гальцев готовит новый спектакль с рабочим названием "Мини и максиатюры от Юры".

25 октября его ученик, актер и режиссер Илья Архипов представит премьеру спектакля "Сорочинская ярмарка" по произведениям Николая Гоголя. А 15 ноября премьера еще у одного ученика - Кирилла Петрова - спектакль "ПЕРЕнаСТРОЙКА. В поисках своей волны".