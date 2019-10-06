Новости

В "Билайне" подтвердили утечку базы данных абонентов 23:16
В РФ выросла аварийность вертолетных перевозок 22:22
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со "Спартаком" 21:24
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов 21:14
Трамп обвинил семью Байдена в коррупции 20:55
В Уфе иномарка насмерть сбила пятилетнего ребенка 20:23
Беглов рассказал о пятилетнем плане строительства петербургского метро 20:21
Летевший из Лондона пассажирский самолет экстренно приземлился в Иране 20:14
Во Франции прошла акция протеста против права лесбиянок на ЭКО 20:02
Матвиенко выразила соболезнования вдове Бушмина 19:50
Володин отметил вклад Бушмина в развитие парламентаризма 19:48
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского 19:28
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово 19:14
В Израиле раскопали "Нью-Йорк бронзового века" 19:01
Путин отправился в сибирскую тайгу 18:45
Москву ждет потепление во второй половине недели 18:43
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР 18:36
Россия подарила ЦАР винтовки Мосина 18:03
Выбираем подержанный Kia Sportage: стильный, удобный и проблемный 18:00
Песков рассказал о нюансах общения Путина с журналистами 17:39
СПЧ озабочен уголовными делами против медиков из-за врачебных ошибок 17:36
Названа причина смерти 33-летней актрисы "Мухтара" Марины Куклиной 17:25
Грузовик с неисправными тормозами спровоцировал массовое ДТП в ХМАО 17:23
Конфликт между махачкалинцами закончился перестрелкой 17:15
Почему опасно выкатывать бензин до загорания лампочки 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 22:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Станцуют Пушкина - как карта ляжет

В Петербурге впервые представят балет "Пиковая дама". А после него - и "Онегина"
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Пушкина можно не только читать, но и танцевать. По крайней мере, "Пиковой даме" и "Онегину" суждено теперь уйти в балет. В Театре балета имени Леонида Якобсона специально приехавший аргентинский хореограф Иньяки Урлезага ставит с петербургской труппой "Пиковую даму" на музыку Петра Чайковского. За основу взяли либретто его известной оперы. Но не под копирку. По сути, Урлезага создал собственное либретто.
Хореограф Иньяки Урлезага (Аргентина) на репетициях балета "Пиковая дама". Фото: Пресс-служба Театра балета им. Леонида Якобсона Хореограф Иньяки Урлезага (Аргентина) на репетициях балета "Пиковая дама". Фото: Пресс-служба Театра балета им. Леонида Якобсона
Хореограф Иньяки Урлезага (Аргентина) на репетициях балета "Пиковая дама". Фото: Пресс-служба Театра балета им. Леонида Якобсона

В том, что глубоко русское произведение нашего главного поэта воплощает в танце именно латиноамериканец, художественный руководитель театра Андриан Фадеев не видит никакого противоречия.

Фото: Предоставлено пресс-службой Dance Open
В Дортмунде прошли гала-концерты петербургских звезд балета

- Иньяки Урлезага - художник-постановщик с мировым именем, обладающий интересным стилем и несомненным режиссерским талантом, - говорит Фадеев. - Удастся ли ему передать дух произведения Пушкина? Думаю, да. Он серьезно подходит к задаче и понимает всю ответственность - ставить "Пиковую даму", да еще и в Петербурге. С ним, естественно, работает русский ассистент, помогают один из самых выдающихся сценографов наших дней Эцио Фриджерио и художник по костюмам Франка Скуарчапино. Они итальянцы, но ведь когда-то, как мы знаем, и архитектурный ансамбль того самого пушкинского Петербурга во многом был создан итальянцами.

Сами артисты в успехе постановки не сомневаются.

- Уже с первых репетиций было понятно, что Иньяки очень тонко чувствует произведение, - говорит Алла Бочарова, исполнительница роли Лизы. - Для него мы прежде всего актеры, а уже потом танцовщики. И для нас, привыкших в первую очередь отрабатывать безупречную технику, это ново и прекрасно.

Премьера балета "Пиковая дама" в хореографии Иньяки Урлезага состоится 5 декабря на сцене БДТ имени Товстоногова. У Пушкина, как известно, герою не везло, пиковая дама, как навязчивая идея, преследовала его. Будет ли успешной премьера, узнаем скоро. Но страданиями Германа театр не ограничится.

"Пиковая дама" у аргентинца Урлезаги постоянно в процессе, в движении - будет меняться до самой премьеры, а возможно, и после

Вторую - тоже пушкинскую - премьеру Театр Якобсона приберег на конец сезона 2019/20. Она обещает стать грандиозной - балет "Онегин" в хореографии Джона Крэнко. Поставить легендарный спектакль 1965-го года мечтают все ведущие театры мира, однако получить право на это очень непросто. Шесть лет назад впервые это право получил Большой театр. В Санкт-Петербурге первым Театр балета имени Якобсона.

"Пиковая дама" постоянно в процессе, в движении - будет меняться до самой премьеры, а возможно, и после. С "Онегиным" все по-другому. Тут чистота хореографии строго контролируется. Прошедшим летом с петербургской труппой работал Рид Андерсен - худрук Фонда Крэнко, курирующий постановку "Онегина" на международных сценах.

Фото: представлены организаторами проекта.
Балетмейстеры поставили в петербургском БДТ один спектакль "на четверых"

- Работа с Ридом меня поразила, - рассказывает о репетициях Андрей Сорокин (в "Пиковой даме" он Герман, а в "Онегине" - Евгений). - Это был самый оптимизированный процесс - настолько четко все было выверено. Но при всем этом щепетильном отношении к хореографии он уделял большое внимание эмоциональной стороне: объяснил, что мы можем подавать героя через призму своего характера, создавать его таким, каким видим сами. Это важно. Ведь когда танцовщика загоняют в жесткие рамки, он перестает был вовлеченным в процесс.

- Рид трактовал буквально каждое движение, - продолжила "Татьяна Ларина" (Елена Чернова). - Каждый арабеск, каждое плие - все что-то значит. Глубочайшую драматургию Пушкина мы передаем через тело, пластику... Как он нас увлек и вдохновил! В зале часы пролетали как минуты. Конечно, "Онегин" - это мечта любого танцовщика. И мы счастливы, что она для нас станет явью.

"Онегина" исполнят три состава. Как заверяют в театре, это будут три очень разных спектакля.

Веселое имя Пушкин - сказал когда-то Блок. Нетерпеливый зритель ждет танцующую пиковую даму и Онегина. И быстрой ножкой ножку бьет.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Путешествия с Евгенией Цинклер Год театра Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отправился в сибирскую тайгу
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией