Пушкина можно не только читать, но и танцевать. По крайней мере, "Пиковой даме" и "Онегину" суждено теперь уйти в балет. В Театре балета имени Леонида Якобсона специально приехавший аргентинский хореограф Иньяки Урлезага ставит с петербургской труппой "Пиковую даму" на музыку Петра Чайковского. За основу взяли либретто его известной оперы. Но не под копирку. По сути, Урлезага создал собственное либретто.

В том, что глубоко русское произведение нашего главного поэта воплощает в танце именно латиноамериканец, художественный руководитель театра Андриан Фадеев не видит никакого противоречия.

- Иньяки Урлезага - художник-постановщик с мировым именем, обладающий интересным стилем и несомненным режиссерским талантом, - говорит Фадеев. - Удастся ли ему передать дух произведения Пушкина? Думаю, да. Он серьезно подходит к задаче и понимает всю ответственность - ставить "Пиковую даму", да еще и в Петербурге. С ним, естественно, работает русский ассистент, помогают один из самых выдающихся сценографов наших дней Эцио Фриджерио и художник по костюмам Франка Скуарчапино. Они итальянцы, но ведь когда-то, как мы знаем, и архитектурный ансамбль того самого пушкинского Петербурга во многом был создан итальянцами.

Сами артисты в успехе постановки не сомневаются.

- Уже с первых репетиций было понятно, что Иньяки очень тонко чувствует произведение, - говорит Алла Бочарова, исполнительница роли Лизы. - Для него мы прежде всего актеры, а уже потом танцовщики. И для нас, привыкших в первую очередь отрабатывать безупречную технику, это ново и прекрасно.

Премьера балета "Пиковая дама" в хореографии Иньяки Урлезага состоится 5 декабря на сцене БДТ имени Товстоногова. У Пушкина, как известно, герою не везло, пиковая дама, как навязчивая идея, преследовала его. Будет ли успешной премьера, узнаем скоро. Но страданиями Германа театр не ограничится.

"Пиковая дама" у аргентинца Урлезаги постоянно в процессе, в движении - будет меняться до самой премьеры, а возможно, и после

Вторую - тоже пушкинскую - премьеру Театр Якобсона приберег на конец сезона 2019/20. Она обещает стать грандиозной - балет "Онегин" в хореографии Джона Крэнко. Поставить легендарный спектакль 1965-го года мечтают все ведущие театры мира, однако получить право на это очень непросто. Шесть лет назад впервые это право получил Большой театр. В Санкт-Петербурге первым Театр балета имени Якобсона.

"Пиковая дама" постоянно в процессе, в движении - будет меняться до самой премьеры, а возможно, и после. С "Онегиным" все по-другому. Тут чистота хореографии строго контролируется. Прошедшим летом с петербургской труппой работал Рид Андерсен - худрук Фонда Крэнко, курирующий постановку "Онегина" на международных сценах.

- Работа с Ридом меня поразила, - рассказывает о репетициях Андрей Сорокин (в "Пиковой даме" он Герман, а в "Онегине" - Евгений). - Это был самый оптимизированный процесс - настолько четко все было выверено. Но при всем этом щепетильном отношении к хореографии он уделял большое внимание эмоциональной стороне: объяснил, что мы можем подавать героя через призму своего характера, создавать его таким, каким видим сами. Это важно. Ведь когда танцовщика загоняют в жесткие рамки, он перестает был вовлеченным в процесс.

- Рид трактовал буквально каждое движение, - продолжила "Татьяна Ларина" (Елена Чернова). - Каждый арабеск, каждое плие - все что-то значит. Глубочайшую драматургию Пушкина мы передаем через тело, пластику... Как он нас увлек и вдохновил! В зале часы пролетали как минуты. Конечно, "Онегин" - это мечта любого танцовщика. И мы счастливы, что она для нас станет явью.

"Онегина" исполнят три состава. Как заверяют в театре, это будут три очень разных спектакля.

Веселое имя Пушкин - сказал когда-то Блок. Нетерпеливый зритель ждет танцующую пиковую даму и Онегина. И быстрой ножкой ножку бьет.