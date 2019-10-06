Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом

В управлении МЧС по Ростовской области предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие часы. И просят жителей региона быть внимательными и осторожными.

В Ростовской области на смену необыкновенно теплой солнечной субботе 5 октября, когда столбик термометра показывал 25-28 градусов тепла, приходит резкое похолодание и дожди.

По информации регионального управления МЧС, в воскресенье 6 октября во второй половине дня ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Если точнее, то в нескольких районах области могут пройти сильнейшие ливни с грозой и градом, а порывы ветра в этот момент будут достигать ураганных 20-23 метров в секунду.

Кстати, примерно такой же прогноз погоды обещают в Ростовского гидрометцентра и на следующие сутки. Так что ростовчанам, отправляющимся в понедельник на работу, стоит как минимум захватить с собой зонт и постараться максимально исключить пребывание на улице.

Автовладельцам же спасатели рекомендуют быть предельно внимательными и не оставлять машины рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными билбордами.