Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани

Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом. Как сообщил источник "РГ" в силовых структурах региона, два человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии.

- После выхода на смену рабочие потеряли сознание, двое из них скончались на месте, еще одного забрала скорая, он в очень тяжелом состоянии, госпитализирован в краевую клиническую больницу, - отметил источник.

По предварительной информации, рабочие могли отравиться аммиаком, сейчас эта версия проверяется. Доследственную проверку по факту гибели людей на производстве начали в следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.