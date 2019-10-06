Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой обратить внимание на резонансные случаи привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за врачебную ошибку. Сообщение об этом размещено на официальном сайте СПЧ.

За последнее время произошли три таких громких случая в Астраханской области и один в Нижнем Новгороде.

В августе областной суд Астраханской области вынес приговор врачу-психиатру Александру Шишлову - доктора приговорили к двум годам колонии-поселения по обвинению во врачебной халатности и лишили права в течение двух лет заниматься врачебной деятельностью. Вина доктора состоит в том, что он выписал из стационара пациента с параноидальной шизофренией, который спустя два месяца, прекратив лечение, убил ребенка и напал на полицейских.

Еще один приговор Астраханский областной суд вынес в начале нынешнего года врачу-нейрохирургу Константину Серегину. В мае 2016 года Серегин провел нейрохирургическую операцию ребенку в областной детской клинической больнице. Через два дня после операции состояние девочки резко ухудшилось, произошла остановка сердца, спасти ее не удалось. Согласно результатам патологоанатомического исследования, смерть ребенка наступила от осложнений после проведенной операции. То, что девочка страдала врожденной патологией, которая дает чрезвычайно высокий риск осложнений при вмешательствах, следствие и суд во внимание не приняли. Серегина обвинили в причинении смерти по неосторожности, он был приговорен к 2 годам 11 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью 1 год 6 месяцев.

Другой врач-психиатр Ольга Андронова была признана виновной и приговорена к 2 годам лишения свободы условно с лишением права 2 года заниматься врачебной деятельностью за "незаконную госпитализацию" пациентки. Во время дежурства в стационарном психиатрическом отделении доктор приняла решение оставить там на ночь женщину, которую привезла в больницу вызванная родственниками бригада скорой психиатрической помощи. Дочери, вызвавшие бригаду, утверждали, что мать неадекватна, агрессивна, угрожает расправиться с внуками, они написали заявление, чтобы ее оставили в стационаре. Врачи "скорой" также подтвердили, что поведение женщины говорит о наличии у нее аффективно-бредового синдрома. Медикаментозного лечения пожилая женщина не получала. За ночь успокоилась. Утром комиссия врачей установила, что та здорова, и ее выписали из отделения. Женщина обвинила в произошедшем не дочерей и не врачей "скорой", а дежурного врача Андронову. Позже апелляционная инстанция приговор отменила, и дело отправили на доследование.

Еще одно громкое дело продолжается в Нижегородской области. Там 12 сентября арестовали сосудистых хирургов Максима Кудыкина и Андрея Васягина, им предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По данным следствия хирурги вынуждали пациентов покупать медизделия - стенты, необходимые для проведения оперативного лечения.

"Имеющаяся в отрытом доступе информация об обстоятельствах привлечения указанных лиц к ответственности вызывает обеспокоенность Совета, - говорится в сообщении СПЧ. - Психиатр А.А. Шишлов был лечащим врачом психически больного гражданина, который 19 сентября 2017 года, находясь в психотическом состоянии, совершил убийство и сам был убит при задержании. Решение о прекращении принудительного лечения пациента и переводе его на амбулаторное наблюдение принималось врачебной комиссией и было утверждено судебным решением, однако ответственность за это решение понес только А.А. Шишлов. Юридически А.А. Шишлов отвечал за поведение пациента только в период его нахождения в стационаре, возложение же на него ответственности за поведение пациента, не посещавшего психиатрический диспансер и прекратившего прием лекарств представляется излишним.

Психиатр О. Андронова, осмотрев прибывшую на "скорой помощи" пациентку, приняла решение о ее недобровольном помещении в психиатрический стационар. Пациентка находилась в крайне возбужденном состоянии, показания врачей "скорой помощи" и письменные показания ее дочерей свидетельствовали о наличии у нее аффективно-бредового синдрома. В таких условиях решение О. Андроновой о недобровольной госпитализации пациентки было обоснованным и законным. Однако впоследствии в результате комиссионного осмотра пациентка была признана психически здоровой и обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь врача-психиатра к ответственности. Судом апелляционной инстанции приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение.

Врач-нейрохирург К.А. Сергин был признан судом виновным в том, что не принял своевременных мер к предотвращению развития опасного для жизни операционного осложнения и своевременно не провел пациентке экстренную операцию. Суд счел, что неверно выбранная Сергиным К.А. тактика лечения привела к смерти пациентки, вместе с тем, ни в обвинительном заключении, ни в приговоре не содержится указаний на конкретные дефекты оказания медицинской помощи.

Врачебное сообщество в целом расценивает все перечисленные случаи, как врачебные ошибки и настаивает на невиновности коллег".

Что же касается уголовного дела хирургов Максима Кудыкина и Андрея Васягина, то их обвиняют в том, что они, спасая ногу пациента, предложили ему приобрести стент для периферийной артерии, который на тот момент отсутствовал в больнице, - подчеркивается в сообщении СПЧ. Ногу больному хирурги спасли, но через четыре года после лечения мужчина обратился с жалобой в правоохранительные органы.

"Совет просит Генпрокуратуру России обратить внимание на данные дела и поручить прокурорам соответствующих субъектов Российской Федерации проверить законность и обоснованность привлечения О.Андроновой, А.Н. Васягина, М.Н. Кудыкина, К.А. Сергина и А.А. Шишлова к уголовной ответственности, и в тех делах, приговоры по которым еще не вступили в законную силу, учесть позицию врачебного сообщества при формировании процессуальной позиции прокуратуры", - говорится в сообщении СПЧ.