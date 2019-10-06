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06.10.2019 06:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра стала лидером в номинации "В кругу семьи" на всероссийском форуме

Текст: Елена Панова
Опыт Югры по поддержке семьи признан одним из лучших в России на X всероссийском форуме "Вместе - ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства". Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Югра признана безусловным лидером в номинации "В кругу семьи". Отметим, ежегодную выставку-форум организует фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие проводится для продвижения социальных инноваций в сфере семьи и детства, обеспечивающих достижение национальных проектов и реализацию задач десятилетия детства.

В этом году в состав делегации Югры вошли представители органов местного самоуправления, исполнительных органов власти организаций, помогающих и поддерживающих детей и семьи.

На интерактивной площадке Югры был продемонстрирован опыт реализации комплекса мер по оказанию помощи детям с расстройствами аутистического спектра и формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи.

Фото: Nadezhda1906/iStock
Практику Югры по реконструкции школ можно использовать по всей стране

Югорчане представили более 20 эффективных социальных практик, программ и проектов, направленных на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с семьей и детьми, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Среди программ диагностики и реабилитации детей с ментальными нарушениями, в том числе с расстройствами аутистического спектра, - "Мир, в котором я живу".

Программа организации кратковременного присмотра за детьми-инвалидами в период отсутствия родителей в домашних условиях "Няня на час". Проект по расширению социокультурного пространства детей с расстройствами аутистического спектра посредством включения в новые социальные отношения "Шаг навстречу". Программа социальной реабилитации подростков, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации "Лига сильных". Программа профилактики семейного неблагополучия "Мы открываем ВМЕСТЕ то, что ЗНАЮ Я".

В ходе работы интерактивной площадки Югры прошел мастер-класс "Основы русского жестового языка", представлена книга о методических ресурсах, направленных на поддержку семьи и детства в автономном округе.

Отметим, Югра получила уже не первую награду на этом форуме. Регион каждый год становится лидером в одной из номинаций, начиная с 2014-го года. Так, в прошлом году регион победил в номинации "Лидер выставочных коммуникаций" и стал обладателем диплома за лидерство в продвижении социальных инноваций на выставочной интерактивной площадке.

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В Югре проводится комплексная политика по поддержке семей с детьми. Как уже писала наша газета, с нового года каждый новорожденный малыш в округе будет получать мультикарту общим номиналом 20 тысяч рублей. Этот подарок будет вручаться вплоть до 2028 года. Инициатива вручать новорожденным Югры подарочную мультикарту была утверждена региональным правительством. Напомним, для того чтобы определить, каким должен быть подарок новорожденному, в Югре был устроен, можно сказать, всенародный опрос. В нем приняли участие больше 20 тысяч человек. В ходе онлайн-голосования, проводившегося на портале "Открытый регион - Югра" с 29 июля по 1 августа, респонденты могли выбрать из двух видов подарков: комплект детских принадлежностей или мультикарта. Номинал каждого из них составлял 20 тысяч рублей. Итоги опроса, проведенного в Интернете и путем анкетирования во всех 22 муниципалитетах, показали, что более 80 процентов опрошенных отдали предпочтение мультикарте.

Отметим, что по мультиконтентной карте родители юных югорчан смогут не только получить 20 тысяч рублей, но и легкий доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием ребенка. Для этого достаточно лишь считать встроенный в карту QR-код.

- Ежегодно в Югре рождается больше 20 тысяч детей. Поэтому подарок будет актуальным, каждый новорожденный малыш его получит, - констатировала директор регионального департамента социального развития Светлана Давиденко. - Карту родители смогут активировать в любое время - срок ее действия не ограничен.

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