В Екатеринбурге состоялся четвертый конгресс педиатров Урала, на который собралось более 2000 специалистов. В его рамках прошел "круглый стол", посвященный теме формирования правильных пищевых привычек у детей, начиная с раннего возраста.

По статистике, избыточный вес имеет четверть детей в возрасте от семи до семнадцати лет. У каждого третьего подростка отмечается либо повышенное артериальное давление, либо начальные признаки диабета. Виной тому и наследственность, и гиподинамия, и "вредная" еда. Причем "отклонение от нормы" закладывается еще во время беременности.

Казалось бы, сегодня у женщин большой выбор полезных продуктов. Однако обследование, проведенное Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологий и безопасности пищи (ФИЦ) в 2015-2016 годах, показало, что в рационе беременных стало меньше кальция, бета-каротина, фолиевой кислоты, железа и цинка, витаминов группы В. У всех групп населения снижается потребление сложных углеводов, которые в основном присутствуют в кашах. Зато растет количество жира и насыщенных жирных кислот.

Когда ребенок появляется на свет, лучшей пищей для него является грудное молоко, однако половину доношенных младенцев начинают докармливать смесью еще в роддоме. Кроме того, после года многие родители предоставляют малышу свободу, в том числе в выборе прикорма с общего стола. Тут могут быть и колбаса, и сыр, и манная каша, и куриный бульон, и чай с печеньем, и даже айран.

Все биологические особенности организма закладываются в первые 1000 дней жизни, начиная с момента зачатия

Еще более несбалансированный рацион наблюдается у детей постарше. Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологий и безопасности пищи (ФИЦ) вместе с Росстатом по всей стране опросили семьи, где воспитывается в общей сложности свыше 100 тысяч детей дошкольного и школьного возраста. У 50% детей было отмечено высокое потребление насыщенных жиров и соли, 65% злоупотребляют сладостями. Молочные продукты регулярно едят только 36-38% детей, мясо и птицу - 18%, овощи и фрукты - 29-35%.

Согласно концепции программирования здоровья, все биологические особенности организма, в том числе склонность к ожирению и другим опасным заболеваниям, закладываются в первые 1000 дней, с момента зачатия и до 2 лет. Рациональное питание в комплексе с другими мерами профилактики может существенно снизить риск влияния генетических факторов и факторов внешней среды. А несоблюдение принципов рационального питания спустя годы может отразиться на организме серьезными заболеваниями.

- Нашу озабоченность вызывает рост ожирения среди детей и подростков - очерчивает проблему советник министра здравоохранения РФ Валерий Бузин. - С 2002 по 2014 год у 13-летних этот показатель увеличился с 1,9 до 3,8%. У большинства населения России имеется перекос в рационе в сторону животных жиров при недостатке рыбы и овощей. Можно сколько угодно говорить о пользе овощей, но пока ценовая структура не придет в соответствие со здоровым питанием, наши усилия не дадут результата. Люди по-прежнему будут покупать нездоровую, зато более дешевую пищу.

К слову, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и федерального проекта "Детское здравоохранение" проводятся информационные кампании по здоровому образу жизни. Но бюджеты у них гораздо скромнее, чем у топ-30 рекламодателей на ТВ: 200 миллионов против 1,5-6,5 миллиарда рублей в год.

- Формирование здорового поколения - важная задача всего общества: государства, врачей, производителей продуктов. Социально ответственный бизнес это понимает, - акцентирует Бузин.

По мнению докторов, уже то, что разработана национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни, - огромный плюс. Согласно ей оптимальным для введения прикорма возраст считается период 4-6 месяцев. Вывод врачей и специалистов: надо больше внимания уделять просвещению родителей.

- Прикорм играет важную роль в программировании здоровья и формировании пищевого поведения на всю последующую жизнь, - считает академик РАН, президент Союза педиатров России Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова. - Поэтому в настоящее время для прикорма мы настоятельно рекомендуем использовать продукты промышленного производства. Мы живем в XXI веке, когда неукоснительное следование стандартам является непререкаемым требованием времени. Очевидно, что лишь на стандартизированном производстве можно обеспечить оптимальный химический состав (в том числе содержание витаминов, причем независимо от сезона), гигиеническую и микробиологическую безопасность, нужную степень измельчения. Кроме того, использование таких видов прикорма позволяет знакомить ребенка не только с теми плодами, что произрастают в нашем климате, но и с другими, в том числе обладающими разными вкусами: сладкими, кисловатыми, с ноткой горечи, пряными и т.д.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не включать в меню для детей до года сахар, сироп, мед, концентраты соков и подсластителей. Для малышей старше двух лет допускается не больше 10% сахара от общего числа калорий в день. Трансжиры под запретом.

Федеральный проект "Десятилетие детства" дал толчок производству детского питания с использованием современных подходов к обогащению продуктов макро- и микроэлементами

К слову, отечественный рынок детского питания занимает третье место в мире по объему продаж, уступая лишь США и Китаю. Его большую часть занимают четыре компании, доли остальных не превышают 7%. Производство в нашей стране в основном представлено изготовлением готовых молочных продуктов и пюре для детей.

Как и в других отраслях, представители этой сферы встали на путь импортозамещения: пришлось ужесточить сырьевую политику и поработать с поставщиками. Так, нужные фрукты нашлись в Ставрополье и Краснодарском крае.

В целом, по оценкам экспертов, в 2018 году объем рынка детского питания в России составил около 293 миллиардов рублей. За год показатель вырос на 6,9 % - это больше темпов прироста сферы розничной торговли.

По оценке Дмитрия Макаркина, директора по инновациям АО "ПРОГРЕСС", выпускающего детское питание под брендом "ФрутоНяня", перспектива у этого рынка хорошая, так как им активно занялось государство. По его словам, стимул дал стартовавший в России в 2018 году проект "Десятилетие детства", объявленный в соответствии с указом президента РФ.

- Его цель - выстраивание политики качества, - констатирует Дмитрий Макаркин. - Она подразумевает внедрение современных подходов к обогащению продуктов макро- и микроэлементами, развитие товарных категорий, способствующих формированию адекватного стереотипа питания.