Прибывший в Екатеринбург художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) завершил восстановление своей работы "Супрематический крест". Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь фестиваля "Стенограффия" Екатерина Кизюн.

В обновленном эскизе решили убрать изображение креста, цветовую гамму оставили той же, использовав красный, черный и белый цвета. Работа стрит-арт-художника была повреждена коммунальщиками и вызвала протест православных активистов.

Гигантский "Супрематический крест" размером более 6,6 тысячи квадратных метров Покрас Лампас создал в рамках фестиваля "Стенограффия" летом нынешнего года на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Затем на площади начался ремонт асфальта, и часть граффити залили гудроном.

Художник хотел лично восстановить арт-объект, однако в Екатеринбурге прошла акция "Не растопчи любовь!". В результате Покрас Лампас решил изменить внешний вид креста.