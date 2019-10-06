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06.10.2019 10:11
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от гриппа и ОРВИ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от гриппа и ОРВИ. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Вероятность заболевания гриппом можно снизить, сделав прививку до начала эпидемии. Также рекомендуется сократить время пребывания в общественном транспорте и местах массового скопления людей. В случае, если сделать это не удается, необходимо пользоваться медицинской маской и избегать близкого контакта с теми, кто чихает и кашляет. Роспотребнадзор рекомендует регулярно мыть руки и промывать полость носа, а также проветривать и делать влажную уборку в помещении.

Не стоит недооценивать важность правильного питания, занятий спортом и соблюдения режима работы и отдыха.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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