Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от гриппа и ОРВИ. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Вероятность заболевания гриппом можно снизить, сделав прививку до начала эпидемии. Также рекомендуется сократить время пребывания в общественном транспорте и местах массового скопления людей. В случае, если сделать это не удается, необходимо пользоваться медицинской маской и избегать близкого контакта с теми, кто чихает и кашляет. Роспотребнадзор рекомендует регулярно мыть руки и промывать полость носа, а также проветривать и делать влажную уборку в помещении.

Не стоит недооценивать важность правильного питания, занятий спортом и соблюдения режима работы и отдыха.