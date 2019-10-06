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06.10.2019 18:13
Рубрика: Экономика

В каких деньгах счастье

В России нужно 160 тысяч в месяц на достойную жизнь
Текст: Ольга Игнатова
Среднестатистическому россиянину нужно 161 тысячу рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым человеком.

Таковы данные опроса сервиса "Суперджоб". Интересно, что в 2017 году для счастья требовалось в среднем 184 тысячи рублей ежемесячно. При этом мужчинам нужно больше денег для счастья (181 тысячу рублей), чем женщинам (138 тысяч). У молодежи до 24 лет запросы скромнее: их устроил бы доход в 118 тысяч. Среди жителей крупнейших городов выше всего стоимость счастья у москвичей - 212 тысяч. На втором месте Владивосток (205), на третьем - Ростов-на-Дону (200). Меньше всего же денег для счастья нужно жителям Кирова (120) и Оренбурга (115).

Фото: iStock
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Подобные опросы не редкость. Например, весной этого года Финансовый университет при правительстве РФ представил результаты своего опроса по поводу цены счастья. Ответы его респондентов были в разы скромнее. Так, для того чтобы чувствовать себя финансово обеспеченными, в среднем каждому россиянину хватило бы 66 тысяч рублей в месяц. По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, средняя зарплата в России, по данным Росстата, в июне составила около 50 тысяч рублей в месяц. В следующем году рост может составить 3 процента.

Экономика Работа Зарплата
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