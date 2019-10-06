"Ростов" на выезде обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Футболисты "Ростова" со счетом 3:1 нанесли поражение московскому ЦСКА в выездном матче 12-го тура чемпионата России.

Армейцев в последних матчах сильно лихорадит, а игра в обороне вызывает массу вопросов. Ростовчане же, напротив, в последних пяти встречах одержали четыре победы.

Уже в первом тайме гости по сути решили исход игры. Сначала сработала домашняя заготовка на стандарте: после розыгрыша углового мяч дошел до Хорена Байрамяна, который расстрелял ворота Игоря Акинфеева.

В конце первой половины встречи очередная ошибка в обороне ЦСКА привела ко второму голу Байрамяна - удар в дальний угол оказался для Акинфеева не берущимся.

В перерыве главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко усилил атаку, выпустив на поле Лукаса Сантоса, который заменил защитника Седрика Гогуа. Однако этот ход не сработал. Дважды гости выходили практически на рандеву с Акинфеевым, но Байрамяну и Эльдору Шомуродову не удалось переиграть вратаря ЦСКА.

Но затем Шомуродов использовал очередной провал в обороне соперника. Получив пас от Байрамяна, он хладнокровно перекинул мяч через Акинфеева. Этот гол стал десятым для форварда сборной Узбекистана в нынешнем сезоне РПЛ, и по этому показателю он догнал лучшего бомбардира турнира Александра Соболева из самарских "Крыльев Советов".

В самом конце встречи гол Николы Влашича с пенальти помог ЦСКА избежать разгрома. Уже после окончания игры главный тренер "Ростова" Валерий Карпин бурно выражал свое несогласие с решением арбитра назначить 11-метровый, но, несмотря на это, его команда набрала 26 очков и вышла в лидеры РПЛ, опередив по дополнительным показателям московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Зенит". ЦСКА отстает от них на одно очко и занимает четвертую позицию в турнирной таблице.