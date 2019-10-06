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06.10.2019 08:01
Рубрика: Спорт

"Сибирь" сообщила о смерти хоккеиста Мнацяна

Текст: Максим Домчев
Самвел Мнацян. Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Самвел Мнацян. Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Самвел Мнацян. Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Хоккеист новосибирской "Сибири" Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет. Хоккеист страдал от онкологического заболевания.

Новость о смерти Мацяна появилась днем в субботу, однако вскоре родственники хоккеиста и его знакомые ее опровергли. Они заявили, что он жив, но его состояние крайне тяжелое.

В ночь на воскресенье Самвела не стало - это подтвердили агент хоккеиста и его клуб "Сибирь".

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня не стало хоккеиста нашей команды 29-летнего Самвела Мнацяна. На протяжении последнего года хоккеист стойко боролся с тяжелой болезнью, но победить ее не удалось. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Самвела. Благодарим всех, кто поддерживал защитника весь этот год и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Самвел", - говорится в сообщении на официальном сайте "Сибири".

О страшном диагнозе Мнацяна стало известно в августе 2018 года. Хоккеиста долго мучили боли в спине, и он прошел несколько обследований, в ходе которого была обнаружена злокачественная опухоль. После этого хоккеист заявил, что намерен бороться с болезнью, прошел несколько курсов лечения, но медицина оказалась бессильна.

Мнацян за карьеру выступал за омский "Авангард", чешский "Кладно", "Арлан", "Барыс", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", "Нефтяник" из Альметьевска, "Адмирал" и "Сибирь". В КХЛ хоккеист провел 183 матча, в которых набрал 13 очков.

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