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06.10.2019 15:55
Рубрика: В мире

Слухи о реальном прототипе Фредди Крюгера опровергли в США

Текст: Максим Макарычев
Фредди Крюгер не был реальным серийным убийцей, несмотря на слухи, появившиеся в социальных сетях в преддверии Хэллоуина, который отмечается 31 октября.

Как сообщает американский портал politfact.com, автор вирусной публикации, которая получила быстрое распространение в Facebook, утверждает, что у печально известного серийного маньяка из франшизы "Кошмар на улице Вязов" Фредди Крюгера, был прототип, настоящий убийца. В посте показана фотография надгробного камня с надписью "Фредерик Крюгер 1838-1910" с длинной подписью: "Знаете ли вы, что персонаж фильма ужасов Фредди Крюгер был основан на серийном убийце, который жил в Роквилле, штат Висконсин, в 1800-х годах. Согласно судебным записям того времени, мистер Крюгер был убийцей по меньшей мере двадцати детей в радиусе трех миль от того места, где он жил. По сообщениям, он убил большинство детей, используя только садовый коготь".

В посте утверждается, что "Крюгер" жил на заброшенной фабрике и в конечном итоге был пойман родителями жертв, которые захотели сжечь его заживо. Убийца после того, как начался пожар на объекте, якобы "получил более 70% ожогов своего тела". После смерти во сне в возрасте 72 лет, говорится в сообщении, стали происходить неожиданные смерти подростков и детей, когда они спали. Это, якобы, впоследствии послужило основой для серии фильмов ужасов о злодеяниях Фредди Крюгера.

Фото: youtube.com
Видео: Уилл Смит поет про Фредди Крюгера в 1988 году

Однако на днях это сенсационное сообщение было помечено как ложное в рамках усилий Facebook по борьбе с ложными новостями и дезинформацией в своей новостной ленте. "Извините, но мы должны отправить эту жуткую сказку на покой. Крюгер не был основан на реальном человеке - история полностью выдумана", - отмечается в заявлении администрации соцсети.

При этом мало кто обратил внимание на выделенное маленьким шрифтом предложение автора в конце текста, в котором он признавался, что эта история была придумана им как шутка на Хэллоуин. "На самом деле, я просто нашел эту фотографию и сделал все - вот и все. Счастливого октября всем!", - написал автор "сенсации".

Между тем режиссер фильма ужасов и создатель Крюгера, покойный Уэс Крэйвен, в интервью изданию Vulture в 2014 году сообщил, что идея фильма ужасов появилась после прочтения им жуткой новости в Los Angeles Times. "Я прочитал статью в LA Times о семье, которая сбежала из Камбоджи и сумела добраться до США. Все было хорошо, а потом внезапно у их маленького сына начались очень тревожные кошмары. Он сказал своим родителям, что боится спать. Мальчик признался, во сне его преследует маньяк, поэтому он старался не спать в течение нескольких дней. Когда он все же уснул, его родители подумали, что кризис закончился. В середине ночи они услышали крики. К тому времени, когда они добрались до сына, он был мертв. Он умер от кошмара. Это стало центральной линией "Кошмара на улице Вязов".

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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Напомним, что Фредди Крюгер - маньяк-убийца, главный отрицательный персонаж серии фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов" в исполнении Роберта Инглунда, сыгравшего Крюгера в 8 фильмах и телевизионном сериале, был признан культовым персонажем. Впервые фильм о нем вышел в 1984 году, далее последовала серия продолжений. Фредди предстал в пугающем виде - мужчины с обгоревшим до мышц и костей лицом, в красном свитере с зелеными полосами и коричневой шляпе. Его отличительным знаком стали скорее не шляпа и свитер, а перчатка с длинными острыми металлическими лезвиями на кончиках пальцев, которую он носил на правой руке и которой убивал своих жертв во сне.

После показа в конце 1980-х годов фильма о Фредди в советских видеосалонах среди зрителей стала популярна считалка: "Раз, два, Фредди идет за тобой! Три, четыре, лучше дверь свою закрой!". Крюгер занимал высокие места в списках величайших злодеев и киногероев всех времен по версии авторитетных изданий мира киноиндустрии.

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