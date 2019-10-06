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06.10.2019 21:37
Рубрика: В мире

Джонсон пакует чемоданы

Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Неназванные источники в правительстве Великобритании сообщили местным СМИ, что премьер Борис Джонсон не собирается сдаваться и не сложит добровольно свои полномочия. Отставку Джонсону прочат не только его противники, но и ряд соратников. По их мнению, если Евросоюз не согласится с новыми британскими предложениями по Brexit, а глава правительства попытается все-таки "протащить" выход из единой Европы без сделки, то на его премьерстве можно будет ставить крест.

Издание Mirror утверждает: Джонсон не намерен уходить в отставку, даже если парламент вынесет ему вотум недоверия. "Он скорее окопается на Даунинг- стрит, 10, чем уйдет", - заявил неназванный источник.

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По информации The Sunday Times, Джонсон намерен бросить своеобразный вызов не только парламенту, но и самой королеве Елизавете II. Как утверждает один из собеседников издания, премьер до последнего будет действовать из принципа "уволь меня, если посмеешь" и не покинет свой пост без соответствующего решения монарха. Напомним, что в последний раз в британской истории подобное произошло в 1834 году, когда король Вильгельм IV уволил главу правительства Уильяма Лэма.

Сам Джонсон, невзирая на всю скандальность ситуации, продолжает сохранять оптимизм, по крайней мере внешне. В своей колонке в The Sun, опубликованной в эту субботу, британский премьер настаивает на том, что "31 октября Британия запакует все свои чемоданы и покинет ЕС". "Через 25 дней мы уезжаем (из ЕС. - Прим. "РГ"). Мы можем сделать это в рамках сделки, если этого захочет ЕС. Но они (европейцы) не должны испытывать никаких иллюзий и заблуждений. Больше не будет никакого смятения. Больше не будет никаких задержек. 31 октября мы оформим Brexit", написал премьер.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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