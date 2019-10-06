Новости

В Башкирии дети сняли на видео драку школьниц на уроке 10:57
В Омске в ДТП с квадроциклом 1 погиб, 4 пострадали 10:55
Константин Косачев: Американские спецслужбы творят что хотят 10:40
СМИ: Джонсон не уйдет в отставку без решения Елизаветы II 10:39
МЧС Москвы предупредило о снеге и порывистом ветре 10:29
Самые опасные российские бомбардировщики назвали в США 10:23
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от гриппа и ОРВИ 10:11
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной 09:49
Украинский военный эксперт пригрозил России ордой дронов-убийц 09:38
"Урал" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ 09:19
Дорожные инспектора Петербурга присоединились к Tetris Challenge 09:15
В США вскроют могилу "врага общества №1" 09:00
Единственная в своем роде. Экспортная "Буханка", которая не пошла в серию 09:00
Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC 08:53
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией 08:22
"Сибирь" сообщила о смерти хоккеиста Мнацяна 08:01
Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США 07:54
Головин был удален с поля в матче против "Монпелье" 07:43
Ученые рассказали о вреде сырых овощей 07:38
Жена американского дипломата сбила подростка в Британии 07:32
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью 07:09
В Якутии в ДТП с автобусом пострадали 6 человек 07:03
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому 06:02
В Приморье прибыла горевшая в море плавбаза "Петр Житников" 05:17
В Якутии уволилась обещавшая "спустить шкуру" с ребенка учительница 05:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 10:39
Рубрика: В мире

СМИ: Джонсон не уйдет в отставку без решения Елизаветы II

Текст: Юрий Чернов

Британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве утверждают, что премьер-министр Борис Джонсон не сложит добровольно свои полномочия. Политические противники Джонсона прочат ему отставку в том случае, если Евросоюз не согласится с новыми британскими предложениями по Brexit, и выход Великобритании из ЕС не удастся оформить к 31 октября.

В Британии суд решит, можно ли посадить Джонсона за "жесткий" Brexit

Как пишет Mirror, высокопоставленные советники правительства утверждают, что Борис Джонсон не намерен добровольно уходить в отставку даже в том случае, если парламент вынесет ему вотум недоверия. "Он скорее окопается на Даунинг стрит 10, чем уйдет в отставку", - заявил неназванный собеседник издания.

По информации The Sunday Times, премьер-министр намерен бросить своеобразный вызов королеве Елизавете II. Как утверждает источник, Джонсон будет действовать из принципа "уволь меня, если посмеешь" и не покинет свой пост без соответствующего решения монарха. Издание напоминает, что в последний раз в британской истории такое происходило в 1834 году, когда король Вильгельм IV уволил главу правительства Уильяма Лэма.

Сам Джонсон, невзирая на всю скандальность ситуации вокруг Brexit и нарастающего давления в свете скоро истечения сроков выхода Британии из ЕС, продолжает сохранять оптимизм, по крайней мере, внешне. В своей колонке в The Sun, опубликованной в эту субботу, британский премьер настаивает на том, что "31 октября, Британия запакует все свои чемоданы и покинет ЕС". "Через 25 дней мы уезжаем (из ЕС - прим. "РГ"). Мы можем сделать это в рамках сделки, если этого захочет ЕС. Но они (европейцы) не должны испытывать никаких иллюзий и заблуждений. Больше не будет никакого смятения. Больше не будет никаких задержек. 31 октября мы оформим Brexit", написал Джонсон.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией
Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней