СМИ: Джонсон не уйдет в отставку без решения Елизаветы II

Британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве утверждают, что премьер-министр Борис Джонсон не сложит добровольно свои полномочия. Политические противники Джонсона прочат ему отставку в том случае, если Евросоюз не согласится с новыми британскими предложениями по Brexit, и выход Великобритании из ЕС не удастся оформить к 31 октября.

Как пишет Mirror, высокопоставленные советники правительства утверждают, что Борис Джонсон не намерен добровольно уходить в отставку даже в том случае, если парламент вынесет ему вотум недоверия. "Он скорее окопается на Даунинг стрит 10, чем уйдет в отставку", - заявил неназванный собеседник издания.

По информации The Sunday Times, премьер-министр намерен бросить своеобразный вызов королеве Елизавете II. Как утверждает источник, Джонсон будет действовать из принципа "уволь меня, если посмеешь" и не покинет свой пост без соответствующего решения монарха. Издание напоминает, что в последний раз в британской истории такое происходило в 1834 году, когда король Вильгельм IV уволил главу правительства Уильяма Лэма.

Сам Джонсон, невзирая на всю скандальность ситуации вокруг Brexit и нарастающего давления в свете скоро истечения сроков выхода Британии из ЕС, продолжает сохранять оптимизм, по крайней мере, внешне. В своей колонке в The Sun, опубликованной в эту субботу, британский премьер настаивает на том, что "31 октября, Британия запакует все свои чемоданы и покинет ЕС". "Через 25 дней мы уезжаем (из ЕС - прим. "РГ"). Мы можем сделать это в рамках сделки, если этого захочет ЕС. Но они (европейцы) не должны испытывать никаких иллюзий и заблуждений. Больше не будет никакого смятения. Больше не будет никаких задержек. 31 октября мы оформим Brexit", написал Джонсон.