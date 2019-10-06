Соболев вызван в сборную России

В составе сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года произошла третья замена. Вместо получившего повреждение Федора Смолова вызван лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев из "Крыльев Советов".

Главный тренер сборной России в экстренном порядке вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона Александра Соболева, забившего 10 мячей. Форвард "Крыльев Советов" заменит в составе команды получившего повреждение нападающего "Локомотива" Федора Смолова.

Это уже третья замена после объявления состава. Ранее из-за травм выбыли спартаковец Роман Зобнин, а также игрок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов. Их заменили Павел Могилевец из "Рубина" и "железнодорожник" Владислав Игнатьев.

Сбор команды России перед матчами отбора Евро-2020 начнется в понедельник. 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сборная России сыграет с командой Шотландии, а 13 октября - в гостях с командой Кипра.