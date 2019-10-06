В Континентальной хоккейной лиге набирает обороты регулярный чемпионат. В минувшие выходные первое за долгое время поражение потерпел подмосковный "Витязь". Неудачно выступил и другой лидер Западной конференции питерский СКА.

Выступление "Витязя" пока - главная сенсация в КХЛ со знаком "плюс". Под руководством Михаила Кравца команда, которую традиционно воспринимали как крепкого середняка, вдруг принялась громить всех подряд. На момент встречи со "Спартаком" победная серия "витязей" насчитывала аж десять матчей - лучший результат в истории клуба. Причем списать бодрый старт подмосковных хоккеистов и, как следствие, их лидерство в КХЛ на удачный календарь никак не получится. Пару дней назад "Витязь" обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА, а ранее разобрался с другими фаворитами - "Автомобилистом" и СКА. Главные неудачники начала сезона, "Локомотив" и "Магнитка", тоже пали под натиском команды Кравца.

Вряд ли кто-то ожидал, что именно "Спартак" остановит победное шествие "Витязя". "Красно-белые" потихоньку находят свою игру, но в последнем матче были жестоко биты земляками из ЦСКА - 3:9. Главный тренер спартаковцев Олег Знарок так унизительно не проигрывал еще никогда. Лучшим рецептом в таком случае мог быть один - как можно скорее забыть о неудачном дерби и выходить на лед так, как будто ничего не произошло. Именно это в матче с "Витязем" спартаковцы и сделали.

- Мы в такой ситуации, что ставить практически некого. У нас играют те, кто есть, - так описал ситуацию с дефицитом защитников в "Спартаке" Олег Знарок.

До встречи со "Спартаком" игроки "Витязя" победили в десяти матчах подряд - лучший результат в истории клуба

Невероятно, но как раз "те, кто есть" в итоге сыграли почти идеально. Свою первую и единственную шайбу с игры "Витязь" забил лишь за полторы минуты до сирены. К тому моменту "красно-белые" вели в счете 1:0 после шайбы Лещенко, так что пришлось выявлять победителя в серии буллитов - овертайм успеха никому не принес. В серии "хоккейных пенальти" вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек отразил все четыре броска, тогда как у москвичей попытки Даугавиньша и Рылова оказались результативными. "Красно-белые" выиграли 2:1 и прервали невероятную серию "Витязя".

- Мы знали, что соперник после предыдущего матча будет серьезно настраиваться, чтобы доказать, что команда умеет играть, - сказал на пресс-конференции после матча Михаил Кравец. - Похвалю своих ребят, что бились до конца и смогли сравнять счет. Буллиты - это мастерство. Его у "Спартака" оказалось больше. Хорошо, что набрали одно очко.

Забавно, что даже несмотря на победу, Олег Знарок был скорее недоволен увиденным: "Хотелось бы выиграть в основное время. Допустили ошибку ненужную. Пришлось играть дополнительное время. Выиграли и набрали два очка - это самое главное".

Осечкой "Витязя" незамедлительно воспользовался ЦСКА. Он принимал рижское "Динамо", которое пока производит удручающее впечатление. Латвийский клуб пока набрал лишь шесть очков и является абсолютно худшей командой Лиги. И на фоне чемпиона динамовцы тоже не блеснули - 6:1 в пользу армейцев. За москвичей дублем отметился Линден Вей,еще по шайбе забили Нестеров, Капризов, Телегин и Марченко. ЦСКА сравнялся с "Витязем" по набранным, их у команд по 23. Армейцы стоят в таблице выше за счет дополнительных показателей, но у "Витязя" на одну игру меньше.

А вот еще один претендент на лидерство в Западной конференции, питерский СКА, проиграл второй матч подряд. И снова со счетом 1:2. Ранее армейцы с Невы уступили в Казани, а теперь аналогичный результат был зафиксирован в домашнем матче с "Трактором". Интересно, что все три шайбы были заброшены уже к 12-й минуте - на гол Карпова гости ответили точными бросками Томаша Гики и Эндрю Кейлофа.

Другие результаты выходных: "Адмирал" - "Куньлунь" - 2:1, "Сибирь" - "Нефтехимик" - 4:2, "Автомобилист" - "Динамо" - 1:4, "Металлург" - "Торпедо" - 2:3 (Б). Матчи вчерашнего игрового дня завершились уже после подписания номера в печать.