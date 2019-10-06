Сразу четыре команды вышли в лидеры Премьер-лиги

В российской премьер-лиге (РПЛ) снова сменился лидер. По итогам 12-го тура первую строчку чемпионата теперь делят сразу четыре команды: "Локомотив", "Зенит", "Ростов" и "Краснодар".

Перестановки в верхней части турнирной таблицы стали возможны в первую очередь благодаря осечке ЦСКА, который возглавил отечественный чемпионат неделю назад. Однако на вершине подопечные Виктора Гончаренко продержались совсем недолго, уступив в воскресенье на своем поле одному из нынешних лидеров - "Ростову" - 1:3.

Интересно, что последние два визита ростовчан к армейцам тоже заканчивались поражениями хозяев. Но, пожалуй, никогда прежде ЦСКА не выглядел столь беспомощно. С учетом неудачи в матче Лиги Европы против "Эспаньола", ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Общий счет - 1:5. А вот "Ростов", наоборот, набрал впечатляющую форму, выиграв три последних матча с общим счетом 8:1. В воскресенье главным действующим лицом у гостей стал Хорен Байрамян, который оформил дубль и отдал голевой пас.

"Краснодар", как и ЦСКА, не блеснул на неделе в Лиге Европы, уступив скромному испанскому "Хетафе" (1:2), но "быкам" удалось реабилитироваться за это фиаско на внутренней арене. Правда, у подопечных Мурада Мусаева задача была попроще, так как противостоял им "Спартак", нынче находящийся на перепутье. "Красно-белые" неделю назад остались без тренера, а новым еще не обзавелись: ко вчерашней игре команду готовил Сергей Кузнецов, который был помощником Олега Кононова. В итоге в стартовый состав "Спартака" вдруг попали несколько человек, которые до сих пор нечасто выходили на поле, однако гостям это совершенно не помогло. "Краснодар" уже к 20-й минуте забил два мяча. Один "красно-белые" еще в первом тайме отыграли, но не более того. Это первое поражение "Спартака" на новом стадионе "Краснодара", но, что еще хуже для москвичей, пятое кряду в чемпионате.

"Ростов" выиграл три последних матча с общим счетом 8:1

Тем временем осечкой армейского клуба также воспользовались "Зенит" и "Локомотив". Питерцы, вдохновленные победой над "Бенфикой" в Лиге чемпионов, одолели в гостях екатеринбургский "Урал" - 3:1. Из любопытных фактов: в воротах "сине-бело-голубых" впервые в сезоне оказался Михаил Кержаков, а один из голов на свой счет записал Сердар Азмун. Удивительно, но в рамках РПЛ иранец в предыдущий раз забивал лишь в июле.

Без потерь обошелся еще один клуб из группы лидеров, московский "Локомотив". "Железнодорожники" обыграли дома тульский "Арсенал" - 2:1, а победный гол с пенальти на счету Алексея Миранчука, пропустившего месяц из-за травмы.

Необходимо подчеркнуть, что полузащитник вышел на замену после того, как повреждение получил форвард Федор Смолов. Почему это важно? Полученная травма не позволит "железнодорожнику" сыграть за сборную России в ближайших отборочных матчах Евро-2020. Вместо него в национальную команду экстренно вызван нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев. Вряд ли выбор Черчесова кого-то удивил. Оформив дубль в гостевой встрече с "Сочи", Соболев вместе с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым делит первое место в гонке бомбардиров Премьер-лиги. У обоих по 10 мячей.

Картина прошедшего тура останется неполной, если не упомянуть об уже третьей тренерской отставке в сезоне. На кардинальные меры решилось "Динамо", снявшее Дмитрия Хохлова после поражения от "Оренбурга" - 0:2. После него "бело-голубые" скатились в зону вылета, что совсем не соответствует амбициям руководства клуба, потратившего на усиление почти 40 млн евро. Вытаскивать "Динамо" теперь будет кто-то другой.

Статистика

"Уфа" - "Ахмат" - 0:1. Гол: Ромеро, 9.

"Оренбург" - "Динамо" - 2:0. Голы: Кулишев, 61; Радакович, 88.

"Рубин" - "Тамбов" - 2:1. Голы: Коновалов, 28; Давиташвили, 32 - Мелкадзе, 54.

"Сочи" - "Кр. Советов" - 0:2. Голы: Соболев, 4, 69.

"Урал" - "Зенит" - 1:3. Голы: Шатов (автогол), 58 - Иванович, 3; Оздоев, 27; Азмун, 63.

"Локомотив" - "Арсенал" - 2:1. Голы: Эдер, 10; Ал. Миранчук, 47 (пенальти) - Кангва, 11.

ЦСКА - "Ростов" - 1:3. Голы: Влашич, 93 - Байрамян, 12, 45; Шомуродов, 61.

"Краснодар" - "Спартак" - 2:1. Голы: Берг, 3; Петров, 20 - Ларссон, 45.