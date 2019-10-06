Страницы рукописи "Войны и мира" открывают одноименную выставку в Женеве

На выставке "Война и мир", которая открылась только что в Фонде Мартина Бодмера в Швейцарии, одним из центральных экспонатов стали три страницы рукописи романа "Война и мир" Льва Толстого, привезенные из Музея Льва Толстого на Пречистенке. На страницах, испещренных правкой писателя, - тот самый знаменитый разговор Пьера Безухова и Андрея Болконского, когда князь Андрей говорит, что "война - это самое гадкое дело".

Рукопись Льва Толстого, впервые покинувшая стены музея в Москве и пределы России, как отмечает корреспондент ТАСС, открывает масштабную выставку в Женеве. Три страницы были привезены из Москвы в металлическом кейсе, в специальной защитной упаковке. "Для нас большая честь участвовать в такой грандиозной выставке. Фонд Бодмера широко известен в мире, - отметила, выступая на открытии выставки, заместитель генерального директора Государственного музея Л.Н. Толстого Надежда Петрова Петрова. - Философские идеи Толстого близки каждому человеку, и они вписываются в гуманистическую идею этой выставки".

Выставка, название которой цитирует заглавие романа-эпопеи Льва Толстого, организована Фондом Бодмера в сотрудничестве с женевской штаб-квартирой ООН и Международным комитетом Красного Креста. Она последовательно рассматривает происхождение войн, вызванные ими разрушение и мечту о мире. Как сказал автор концепции и научный консультант выставки Пьер Хазан корреспонденту ТАСС, эти страницы рукописи - стержневые для экспозиции, поскольку русский писатель "очень глубоко знал природу человека, понимал его жажду разрушения и насилия, и он написал об этой ужасной, отвратительной стороне человека, и в то же время рассказал о стремлении людей жить по-другому". Мысль Толстого о том, что нельзя считать войну шахматной партией, как это делают политики, что война ужасна, остается очень важной и сегодня, отметил Пьер Хазан.

Кроме рукописи Льва Николаевича, которая открывает экспозицию, на выставке представлен первый из известных договоров о мире, относящийся к 2430 году до н. э. Текст, написанный клинописью на глиняном конусе, - едва ли не самый впечатляющий дипломатический документ, за которым стоят без малого пять тысячелетий человеческой истории. А рядом - первое издание на французском языке (1527 год) "Истории Пелопоннесской войны" Фукидида и древние доспехи средневековых самураев, документы Вестфальского мира и Конвенция 1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях… Всего около 130 экспонатов.

Жак Берштольд, президент Фонда Мартина Бодмера, на открытии тепло поблагодарил музей Л.Н. Толстого за предоставление рукописи. Он отметил, что этот документ "имеет столь большую ценность в качестве национального достояния, что …Федеральный совет (правительство Швейцарии) дал письменные гарантии возвращения рукописи". В свою очередь генеральный директор женевского Отделения ООН Татьяна Валовая в беседе с корреспондентом ТАСС назвала "фантастическим событием" тот факт, что рукопись Толстого впервые покинула пределы России и представлена в Женеве.

Она напомнила, что Лев Толстой, будучи в этом городе, посещал виллу Бокаж, расположенную сейчас на территории ООН. Там жили его родственницы. "Поэтому связь между Толстым и ООН очень теплая и эмоциональная", - сказала Валовая. "В русском языке мир - это еще и вся Вселенная, это человечество. Что война может сделать с человечеством и Вселенной - это очень острые вопросы". "Мы можем извлечь много уроков из такой экспозиции", - отметила она.

Нынешняя выставка "Война и мир" - часть большого проекта, который будет продолжен в экспозиции в женевской штаб-квартире ООН и Международном комитете Красного Креста.

Фонд Мартина Бодмера входит в число самых крупных частных библиотек мира. Его собрание насчитывает 150 тысяч книг, рукописей, папирусов и клинописных табличек на 80 языках. Помимо клинописных табличек, греческих и коптских папирусов, среди самых знаменитых экспонатов в собрании - 270 инкунабул - раритетных книг, напечатанных до 1500 года, что есть в "младенческий" период изобретения книгопечатания. Плюс один из экземпляров первого издания Библии Гутенберга.

Библиофил, меценат и коллекционер Мартин Бодмер (1899-1971) был одним из самых известных собирателей ХХ века. Друг Поля Валери и Сельмы Лагерлёф, он в годы Второй мировой войны был вице-президентом Международного комитета Красного креста. Всю свою жизнь Мартин Бодмер посвятил собиранию книг. Он мечтал собрать библиотеку, которая представляла бы письменную культуру во все эпохи истории человечества. В 1951 году в пригороде Женевы в здании, построенном по проекту Марио Ботта, Бодмер открыл "Библиотеку всемирной литературы". Управление коллекцией и музеем Бодмера с 1970 года осуществляет Фонд Мартина Бодмера.