The Washington Post назвал заискивающим разговор Трампа с Путиным

Издание The Washington Post опубликовало материал со ссылкой на источник в Белом доме, в котором говорится о том, что американский лидер Дональд Трамп "заискивал" перед президентом России Владимиром Путиным во время их первого разговора в 2017 году. В статье говорится, что Трамп называл главу РФ "великим лидером и извинялся за то, что не позвонил ему раньше".

Свидетели данного разговора признались, что Трамп "вел себя подобострастно и подлизывался". При этом он перескакивал с одного обсуждения на другое, тогда как Путин придерживался намеченных позиций.

Напомним, Белый дом тогда назвал телефонный разговор президентов, длившийся около часа, "позитивным" и являющимся "важным началом для налаживания отношений". Лидеры двух стран обсудили темы "от взаимного сотрудничества в разгроме ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") до усилий по совместной работе над мирными процессами по всей планете, в том числе в Сирии".