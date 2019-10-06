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Рубрика: В мире

The Washington Post назвал заискивающим разговор Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Издание The Washington Post опубликовало материал со ссылкой на источник в Белом доме, в котором говорится о том, что американский лидер Дональд Трамп "заискивал" перед президентом России Владимиром Путиным во время их первого разговора в 2017 году. В статье говорится, что Трамп называл главу РФ "великим лидером и извинялся за то, что не позвонил ему раньше".

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Свидетели данного разговора признались, что Трамп "вел себя подобострастно и подлизывался". При этом он перескакивал с одного обсуждения на другое, тогда как Путин придерживался намеченных позиций.

Напомним, Белый дом тогда назвал телефонный разговор президентов, длившийся около часа, "позитивным" и являющимся "важным началом для налаживания отношений". Лидеры двух стран обсудили темы "от взаимного сотрудничества в разгроме ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") до усилий по совместной работе над мирными процессами по всей планете, в том числе в Сирии".

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Дональд Трамп Россия и США
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