Трамп обвинил семью Байдена в коррупции

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что, будучи президентом США, он не просто имеет право, а обязан всесторонне изучить информацию о возможной коррупционной схеме в деле сына бывшего вице-президента Джо Байдена - Хантера. Глава Белого дома опубликовал на своей странице в Twitter обширный пост, где не только припомнил Байденам скандал вокруг украинского дела, но и обвинил Хантера в получении денег от Китая.

"Невероятно смотреть и читать эти фейковые новости, а также, как они делают все возможное, чтобы защитить "сонного" Джо Байдена и его отчисленного из армейских рядов сына Хантера, которому украинская компания платила 100 тысяч долларов в месяц, несмотря на то, что у него не было никакого опыта в энергетике", - написал Трамп.

Затем президент США обвинил Хантера Байдена в получении полутора миллиардов долларов от Китая "по непонятной причине". "Совершенно неясно, как эти транзакции могут быть законными. Как заявляли юристы и другие (эксперты), будучи президентом, у меня есть обязательство изучить вероятность возможной или вероятной коррупции", - отметил он.

Трамп подчеркнул, что семье Байдена заплатили, и назвал этот факт совершенно непростительным. "Джо сказал, что никогда не разговаривал с украинской компанией, а затем появилась фотография, где он играет в гольф с боссом этой компании и Хантером", - заключил американский лидер.