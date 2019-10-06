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06.10.2019 21:43
Рубрика: В мире

Кто скажет правду вместо CNN

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал работу журналистов телеканала CNN и предложил создать новое СМИ для вещания за рубеж. Оно, по мнению главы Белого дома, передавало бы о стране более правдивую информацию. Трамп рассказал, что во время его поездок по миру лидеры других стран постоянно задают ему вопрос, почему американские средства массовой информации ненавидят собственную страну. Такое мнение у них складывается из-за сюжетов CNN, постоянно критикующего политику Трампа и тем самым создающего негативный образ страны. "Это просто позор!" - заявил президент США. - "Многое из того, что вы видите здесь, транслируется по всему миру".

По его словам, в последнее время CNN стал очень популярен за пределами США. "Радио Свобода" и "Голос Америки" уже не справляются с возложенной на них задачей по созданию положительного имиджа Америки. Поэтому, по мнению Трампа, Белому дому необходимо создать собственный канал, новое СМИ, которое будет передавать "реальные новости", а не фейки от CNN. "Взять действительно талантливых людей и обрести настоящий голос, а не фальшивый", - отметил президент. Он назвал нынешние американские СМИ слишком политизированными, и заявил, что многое из публикуемого в прессе не соответствует действительности и наносит вред людям.

Трамп обвинил семью Байдена в коррупции

Примечательно, что предложение о создании нового СМИ прозвучало буквально на следующий день после того, как телеканал отказался транслировать ролик, сделанный по заказу предвыборного штаба Трампа. В нем речь шла о том, что бывший вице-президент Джо Байден, а ныне главный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах, оказывал давление на Киев, требовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося расследованием деятельности компании, в руководство которой входил сын политика Хантер. При этом несколько журналистов CNN были названы "прислужниками Байдена".

В мире США Дональд Трамп
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