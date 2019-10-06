Пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова, которая проводит свой дебютный взрослый сезон, продолжает переписывать историю.

Совсем недавно, на турнире в Братиславе, она стала первой фигуристкой, исполнившей три четверных прыжка. А в минувшие выходные Саша рискнула на командном турнире Japan Open и в произвольной программе сделала четыре "квада".

Трусова обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову (160,53 балла против 154,41). Благо, что выступали они за одну команду и вместе помогли сборной Европы опередить Японию и Северную Америку.

Между тем свою первую победу на международном турнире после перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру сумела одержать серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева. Однако прокаты Жени на предсезонном турнире в Шанхае были далеки от идеала.