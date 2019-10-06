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06.10.2019 19:34
Рубрика: Спорт

На прыжки не скупится

Трусова сделала четыре четверных на Japan Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова, которая проводит свой дебютный взрослый сезон, продолжает переписывать историю.

Совсем недавно, на турнире в Братиславе, она стала первой фигуристкой, исполнившей три четверных прыжка. А в минувшие выходные Саша рискнула на командном турнире Japan Open и в произвольной программе сделала четыре "квада".

Фото: РИА Новости.
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Трусова обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову (160,53 балла против 154,41). Благо, что выступали они за одну команду и вместе помогли сборной Европы опередить Японию и Северную Америку.

Между тем свою первую победу на международном турнире после перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру сумела одержать серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева. Однако прокаты Жени на предсезонном турнире в Шанхае были далеки от идеала.

Спорт Фигурное катание
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