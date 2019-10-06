Турция начала стягивать дополнительные войска к сирийской границе

На границе Турции с Сирией выросло число турецких военнослужащих и единиц военной техники в районе Акчакале. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести операцию против курдской вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", которую поддерживают США.

По словам президента Турции, военная операция на севере Сирии будет проводиться с задействованием наземных и воздушных соединений. Переброска армейских подразделений происходит свидетельствует о том, что кампания может начаться в ближайшее время.

"Войска были отправлены для усиления воинских частей, дислоцированных на сирийской границе", - передает канал TRT.