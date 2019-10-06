Убийцей пяти человек в Австрии был 25-летний мужчина, уточнили в полиции

Согласно последним данным австрийской полиции, убийство пяти человек на горнолыжном курорте Китцбюэле устроил мужчина в возрасте 25 лет. Как сообщает местное издание Die Presse, мужчина предположительно совершил преступление из ревности. Среди его жертв оказались бывшая подруга и ее новый возлюбленный, а также ее родители и брат.

Преступление было совершено в ночь с субботы на воскресенье. Сообщается, что мужчина самостоятельно прибыл в ближайший полицейский участок и сдался. При нем был пистолет, который он "одолжил" у своего брата. Сотрудники полиции в настоящее время продолжают его допрашивать.