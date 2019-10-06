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06.10.2019 07:38
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о вреде сырых овощей

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Гарварда и Калифорнийского университета в США пришли к выводу, что по степени влияния на функционирование кишечника и его микробную структуру питание превосходит даже генетику. При этом эксперименты показали, что сырые овощи сокращают количество полезной микрофлоры в большей степени, чем вареные. Материал об этом опубликован в журнале Nature Microbiology.

Фото: iStock
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Как показал эксперимент на мышах, растительная диета с большим количеством сырых овощей меняет микробиом кишечника грызунов.

Также специалисты выяснили, что приготовленная пища имеет больше питательных веществ, необходимых организму.

Сырые же овощи не только влияли на количество полезных бактерий в кишечнике, но и делали животных менее энергичными и способствовали потере у них веса.

- Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что люди и их микробиомы совместно эволюционировали в условиях "уникального давления", связанного с приготовлением пищи, - отметили исследователи.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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