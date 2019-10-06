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06.10.2019 21:59
Рубрика: Общество

Facebook против

Социальные сети вредят успешной жизни
Текст: Петр Аннин
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Пользователи социальных сетей жертвуют собственным счастьем, частью дохода, отказываются от правильного питания и в большей степени подвержены депрессиям, чем те, кто предпочитает виртуальному миру реальный. Такие выводы сделала группа исследователей под руководством экономиста Роберто Москера из Университета Лас Америкас в Эквадоре, сообщает Daily Mail.

Эксперимент, проведенный для подтверждения этой гипотезы, был крайне прост. Среди студентов Техасского университета A&M отобрали группу из 1765 человек, каждый из которых был активным пользователем Facebook. И затем части из них предложили неделю обойтись без социальной сети, посулив за это даже некое вознаграждение. После чего принялись внимательно наблюдать за подопытными.

Фото: iStock
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И вот что оказалось. Студенты, временно отказавшиеся от Facebook, были более продуктивными, чувствовали себя менее подавленными, они посвящали свое время более здоровой деятельности и даже совершали значительно меньше импульсивных покупок, а также обходились меньшим количеством еды, чем их "социально активные" однокашники.

"Facebook оказывает значительное влияние на важные аспекты жизни, не связанные напрямую с созданием и поддержкой социальных сетей", - сделали вывод исследователи.

Стоимость недельного отказа от Facebook студенты в среднем оценивали в 67 долларов. Однако уже за вторые и каждые последующие семь дней вне соцсети участники эксперимента оценивали на 20 процентов дороже. Из чего исследователи сделали вывод об аддиктивных (зависимых) отношениях своих подопечных с онлайн-платформой, которые никак не способствуют ощущению счастья.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook
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