Умер один из лучших барабанщиков 60-70-х Джинджер Бейкер

Музыкант культовых групп Cream и Blind Faith, соратник Джона Маклафлина и Гарри Мура скончался 6 октября в возрасте 80 лет.

В последние годы Питер "Джинджер" (такое прозвище артист получил за свою житейскую энергетику и умение очень быстро и яростно играть на ударных) Бейкер много болел. В 2016 году ему даже сделали сложную операцию на сердце. К тому же артист получил и тяжелую травму при падении, а из-за многолетнего частого курения начал страдать от хронической обструктивной болезни легких. Мучили его и хронические боли в спине из-за дегенеративного остеоартрита.

А незадолго до своей смерти Джинджер Бейкер попал в больницу, и семья просила поклонников уже только молиться за его здоровье…

Именно Джинджер Бейкер, несмотря на свою тягу к джазу, собрал весной 1966 года группу Cream. Увидел на концерте гитариста Эрика Клэптона и пригласил его играть вместе. А затем уговорил и поющего басиста Джека Брюса. Так сложилась первая в мире супер-группа Cream. Именно она первой стала играть так тяжело и мощно, став предтечей хард-рока, продемонстрировав и умение исполнять джаз-блюз, и психоделику.

И хотя вскоре музыканты так разругались, что во время мировых гастролей даже останавливались в разных отелях, все их четыре прижизненных альбома были успешными. А финальный - Goodbuy, вышедший в 1969 году, занял 1-е место в Великобритании, и 2-е - в США (кстати, в те самые времена, когда еще существовали The Beatles и на очередном взлете были Rolling Stones!)

После распада Cream Джинджер играл в Airforce, затем образовал (снова с Клэптоном, но и со Стивом Винвудом) вторую супер-группу Blind Faith, а затем - уже с братьями Гурвицами организовал и третью - Baker Gurvitz Army. Тяга к сотрудничеству с другими звездами у него была запредельная. Мастерства тоже - масса!

Поэтому, уже в середине 90-х Бейкер собрал еще один звездный состав. Снова с Джеком Брюсом, ну а пел и играл на гитаре в нем уже Гарри Мур!

Кстати, это именно Бейкер построил первую профессиональную тон-студию в Африке, и именно туда, в Нигерию приезжал записывать свой легендарный диск Band On The Run Пол Маккартни ! Впоследствии студия, впрочем, разорилась: другие звезды не захотели тратить так много денег на дальние авиа перелеты и предпочли записывать диски поближе к дому…

А в начале нулевых Бейкер уже все чаще играл свой любимый джаз-рок. Причем, в компании с разными музыкантами и на самых престижных джазовых фестивалях мира.

В 2014 году Джинджер начал записывать свой сольный альбом, выпустил сингл Why? (именно такое правописание, с вопросительным знаком, по-русски оно переводится как "почему").

И тогда же рок-кумир ответил на самый ожидаемый вопрос "почему?" от журналистов.

Высказался он так:

- Почему в моей жизни столько катастроф? Я не понимаю, что это все значит для меня. Я просто играю музыку, ребята!

Кстати, тот диск, увы, так и не вышел…