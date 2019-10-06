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06.10.2019 23:16
Рубрика: Экономика

В "Билайне" подтвердили утечку базы данных абонентов

ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") ведет расследование того, как база данных нескольких миллионов абонентов проводного интернета попала в Сеть. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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В компании подчеркнули, что большая часть архива уже устарела, однако специалисты сразу же обратились ко всем ресурсам, где была опубликована база, с требованием ее удалить, и многие из них пошли навстречу.

В "Вымпелкоме" уточнили, что создан оперативный штаб для урегулирования ситуации. Совместно с правоохранительными органами выясняется, кто причастен к утечке данных, и предпринимаются все усилия, чтобы подобное больше не повторилось.

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