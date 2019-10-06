В Германии опасаются нового миграционного кризиса

Власти Германии выражают обеспокоенность возможностью возникновения нового миграционного кризиса в Европе, аналогичного произошедшему в 2015 году. Об этом в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag сообщил нынешний министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер.

В ходе интервью была затронута тема наметившегося роста числа беженцев на островах у Греции. В свете этого глава немецкого МВД обратил внимание, что это создает предпосылки для нового крупного движения беженцев в Германию и призвал к действиям.

"Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам в контроле на внешних границах ЕС, мы слишком долго оставляли их одних. Если мы этого не сделаем, мы увидим волну беженцев, как в 2015 году. Может быть, даже больше, чем четыре года назад", - сказал Зеехофер.

В свете будущей встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая должна состояться в следующий вторник, Зеехофер заявил, что странам ЕС следует сделать все возможное, чтобы такой кризис не повторился. Кроме того, министр подчеркнул, что располагает для этого "полной поддержкой" со стороны немецкого канцлера Ангелы Меркель.