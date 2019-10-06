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06.10.2019 19:01
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Израиле раскопали "Нью-Йорк бронзового века"

Текст: Майя Бирюкова
Фото: JACK GUEZ / AFP Фото: JACK GUEZ / AFP
Фото: JACK GUEZ / AFP

Археологи обнаружили на севере Израиля руины древнего города возрастом около пяти тысяч лет. Он является крупнейшим поселением раннего бронзового века, обнаруженным в этой стране, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Управление по делам древностей Израиля.

Для своего времени город был настоящим мегаполисом: там проживало около 6000 жителей, а его площадь составляла 160 акров (примерно 65 гектаров).

Фото: http://sko.gov.kz
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- Это огромный город, где тысячи жителей зарабатывали сельским хозяйством, торговали с разными регионами и даже с разными культурами и королевствами в этом районе. Это Нью-Йорк бронзового века, космополитический и спланированный город, - отметили руководители раскопок.

В древнем поселении были общественные и частные здания, районы, улицы и переулки, и все это окружала крепостная стена. В частности, во время раскопок ученые обнаружили очень большое здание, не похожее ни на одно из других. Скорее всего, это был храм или святыня: внутри нашли место с обгоревшими костями животных, предположительно, там совершались жертвоприношения. Во внутреннем дворе храма находится большой каменный бассейн, который, как полагают археологи, также использовался во время религиозных ритуалов.

Среди интересных артефактов, обнаруженных на месте раскопок, были цилиндрический оттиск человека, вознесшего руки вверх, а также несколько статуэток людей, животных и инструментов, привезенных из Египта. Также найдены кремневые орудия, множество гончарных и базальтовых каменных сосудов. В эту эпоху, говорят археологи, население Ханаана переместилось из сельской местности в городскую среду.

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