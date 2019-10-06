В Кремле не исключили возможности встречи Путина и Трампа в Чили

Президенты России и США могут провести встречу на саммите АТЭС, но пока этот вопрос не прорабатывался. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Теоретически возможна, конечно, но практически этот вопрос еще не прорабатывался", - сказал Ушаков. "Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда", - напомнил он.

"Пока ничего конкретного на этот счет нет", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Саммит АТЭС пройдет в Чили 16-17 ноября.