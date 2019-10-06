Новости

Конфликт между махачкалинцами закончился перестрелкой 17:15
Почему опасно выкатывать бензин до загорания лампочки 17:00
Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани 16:59
Южнокорейская армия получила приказ отстреливать диких кабанов из КНДР 16:39
Посольство США в Турции извинилось за неполиткорректный "лайк" 16:39
Соболев вызван в сборную России 16:34
Видео: неумелый водитель уморительно долго выезжает с паркинга 16:30
Умер барабанщик легендарных Cream Джинджер Бейкер 16:22
Прокуратура проверит владельца перевернувшегося в Приволжье автобуса 16:17
В Кремле не исключили возможности встречи Путина и Трампа в Чили 15:59
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки 15:53
В Германии опасаются нового миграционного кризиса 15:51
Актриса из "Возвращения Мухтара" Марина Куклина умерла в 33 года 15:43
В Киеве проходит митинг против "формулы Штайнмайера" 15:35
В Уфе три пассажира автобуса получили травмы из-за хлопка в моторе 15:35
Решать детские конфликты - задача взрослых: психологи об инцидентах в московских школах 15:13
Зеленский намерен вернуться на сцену после окончания президентского срока 15:00
Chery Tiggo 4. Почему критика этого кроссовера огорчит владельцев Creta 14:38
В ГИБДД рассказали о владельце перевернувшегося в Приволжье автобуса 14:32
Названы три самые безопасные страны в случае наступления апокалипсиса 14:12
В сентябре россияне скупали Lada 4x4 и Toyota LC Prado 14:10
Убийцей пяти человек в Австрии был 25-летний мужчина, уточнили в полиции 14:06
Четыре человека убиты и девять ранены во время бойни в баре в Канзасе 13:34
Рамзана Кадырова в день рождения наградили почетным знаком Совфеда 13:32
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 15:59
Рубрика: Власть

В Кремле не исключили возможности встречи Путина и Трампа в Чили

Текст: Кира Латухина

Президенты России и США могут провести встречу на саммите АТЭС, но пока этот вопрос не прорабатывался. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Фото: Evan Vucci/ AP
The Washington Post назвал заискивающим разговор Трампа с Путиным

"Теоретически возможна, конечно, но практически этот вопрос еще не прорабатывался", - сказал Ушаков. "Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда", - напомнил он.

"Пока ничего конкретного на этот счет нет", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Саммит АТЭС пройдет в Чили 16-17 ноября.

Власть Работа власти Внешняя политика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве проходит митинг против "формулы Штайнмайера"
ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией