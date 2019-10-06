В Марселе эвакуировали отель с российскими туристами

В центре Марселя из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали постояльцев отеля. Инцидент произошёл 6 октября в 04:30 в аппартотеле Adagio около главного железнодорожного вокзала города.

На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов, сотрудники полиции и скорой помощи.

Как сообщает корреспондент "РГ" с места события, рано утром в номера спящих постояльцев вошли пожарные и попросили покинуть помещение. Туристы оперативно спустились по лестнице на 1 этаж и вышли на улицу. Среди них было много граждан России, в том числе с детьми.

Пожарные обследовали 9-этажное здание, однако никаких очагов возгорания или дыма не обнаружили. Спустя полчаса после начала массовой эвакуации люди вернулись в свои комнаты.

По словам сотрудника отеля, эта неприятная история произошла из-за мужчины, который в своем номере нажал на кнопку пожарной сигнализации. Полиции предстоит выяснить причину такого поступка. Не исключено, что ему нужно будет оплатить все расходы за ложный вызов спецслужб.