МИД РФ выразило протест США в связи с допросами депутата Юмашевой

Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест властям США в связи с задержанием и допросом в Нью-Йорке депутата Государственной думы Инги Юмашевой.

Ранее стало известно, что Юмашеву, прибывшую в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", в аэропорту Нью-Йорка задержал сотрудник ФБР и допрашивал в течение часа.

"Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной думы Федерального собрания РФ И.А.Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В ведомстве поставили под сомнение искренность американской администрации, представители которой неоднократно заявляли о необходимости налаживать отношения между двумя странами.

"Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. В качестве координатора парламентской группы Государственной думы по связям с конгрессом США И.А.Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс", который как раз и призван способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США", - следует из заявления.

В российском МИД с сожалением отметили, что конструктивный настрой организаторов "Диалога" столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. "Свидетельство тому срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария", - считают на Смоленской площади.

"В Москве глубоко возмущены произошедшим. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна. При этом неподдельный интерес широкой американской общественности к форуму "Диалог Форт-Росс" убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США", - заключили в ведомстве.