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06.10.2019 22:22
Рубрика: Экономика

В РФ выросла аварийность вертолетных перевозок

Текст: Юлия Кривошапко

В России растет аварийность вертолетных перевозок. Об этом свидетельствует статистика Национального союза страховщиков ответственности (НССО). За последние восемь лет число погибших в инцидентах с этим видом транспорта выросло вдвое.

Перевозчики по закону обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. Воздушный транспорт не исключение. Но перевозки самолетами в основном страхуются по международным соглашениям. Лимиты по таким договорам выше, чем по ОСГОП, поэтому "внутреннюю" страховку авиакомпании могут не покупать. Вертолеты же полностью попадают под этот вид страхования, поэтому страховщикам ответственности доступна полная статистика по количеству инцидентов, числу погибших и раненых в авариях с винтокрылыми машинами.

Фото: ПАО Роствертол
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"В вертолетных перевозках на один миллион пассажиров травмируются или умирают 13 человек. Это наихудший показатель по всем видам транспорта, на который распространяются требования закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков", - отметила на пресс-конференции вице-президент НССО Светлана Гусар.

В 2008 году в России была принята государственная программа безопасности полетов гражданской авиации, но в 2015 году она закончилась, и с тех пор в России такой программы нет, отметил президент Международного союза авиакосмических страховщиков Илья Кабачник.

С тех пор работа ведется на уровне отдельных ведомств: одно отвечает за технику, другое - за состояние аэродромов, авиакомпании подчиняются Минтрансу. Чтобы снизить аварийность вертолетных перевозок, нужна комплексная деятельность, направленная на управление безопасностью полетов, полагает Кабачник.

В последние годы реакция на авиапроисшествия, по его словам, сводилась к закрытию небольших авиакомпаний. При этом мер для предотвращения инцидентов в будущем принято не было.

"Необходимо развивать систему добровольного информирования о происшествиях в воздухе, а также установить контроль за внедрением рекомендаций, которые дают специалисты по результатам расследования авиапроисшествий с вертолетами", - считает Кабачник.

По мнению Светланы Гусар, учитывая высокую аварийность, страховать вертолеты в рамках закона об ответственности перевозчиков нужно по отдельному тарифу. Сейчас для воздушного транспорта он единый: от 15,53 до 29,73 рубля за одного перевезенного пассажира.Тариф нужно разделить и для вертолетов повысить в четыре раза, полагают в НССО. "Банк России подготовил проект указания о разделении тарифов. Надеемся, документ будет принят", - сказала Гусар.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Страхование
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