В США вскроют могилу "врага общества №1"

Власти американского штата Индиана одобрили вскрытие могилы известного американского преступника Джона Диллинджера, орудовавшего в США в первой половине 1930-е годов, и известного под прозвищем "враг общества номер 1".

Как сообщает "BBC", эксгумация останков гангстера намечена на 31 декабря 2019 года и пройдет в соответствии с запросом родственников преступника. В частности, его племянник и племянница уверены: вместо их дяди - "авторитета" американского криминального мира прошлого века - в могиле покоится самозванец, которого агенты ФБР по ошибке приняли за Диллинджера и застрелили в 1934 году.

По словам родственников именитого бандита, у ликвидированного правоохранителями человека были другие отпечатки пальцев, а также иные анатомические особенности. В ФБР назвали инициативу по эксгумации останков Диллинджера "теорией заговора" и отметили, что имеют доказывающий обратное "массив информации".

Изначально, вскрытие могилы гангстера должно было состояться еще 16 сентября, однако было отложено в связи с протестами администрации кладбища города Индианаполис, опасающегося "нарушения атмосферы покоя" на погосте. В итоге, местные власти поручили провести эксгумацию останков и, после их исследования, перезахоронить в тот же день.

Напомним, что за время своей недолгой криминальной карьеры в годы Великой депрессии в США Джон Диллинджер ограбил порядка двух десятков банков, четыре полицейских отделения и умудрился дважды сбежать из тюрьмы. За голову грабителя была назначена огромная по тем временам награда - 10 тысяч долларов США. В 2009 году история Диллинджера была экранизирована в драме "Враги общества", где главную роль сыграл Джонни Депп.