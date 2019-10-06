В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка. В самом коротком из них - 19 букв.

Как отмечают наши коллеги, произнести туркам их непросто, поскольку "русский язык относится к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией". Тем же, кто уверен в своих знаниях, они предлагают опробовать свои силы на восьми самых сложных, по их мнению, словах.

В короткий список вошли: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность. Последнее слово иностранцам в России приходится использовать чаще всего. Ведь оно означает место, которое обязательно надо посетить туристу в том или ином городе.