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06.10.2019 22:55
Рубрика: Власть

Приговор чужому

В УПК пропишут, когда снимать арест с имущества близких осужденного
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в УПК, обязывающих снимать арест с имущества, не принадлежащего осужденным.

"По закону суд в ходе разбирательства по уголовному делу вправе накладывать арест на имущество граждан, не являющихся фигурантами дела, - рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - К ним не предъявлено претензий со стороны закона, тем не менее, есть основание полагать, что они фиктивные владельцы имущества".

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Он подчеркивает, что это известная уловка: преступники нередко переписывают имущество на третьих лиц, чтобы не лишиться всего после приговора. Кстати, минувшей весной Верховный суд России выпустил обзор судебной практики по арестам имущества в ходе расследования уголовных дел. Как подчеркнула высокая инстанция, суды могут арестовать имущество у третьих лиц в том случае, когда из материалов дела с очевидностью следует, что имущество у третьих лиц фактически принадлежит обвиняемому или приобретено им на доходы от преступлений.

Например, в ходе расследования одного уголовного дела о мошенничестве следователи вышли на гостиницу, принадлежащую фирме, которую учредили родственники обвиняемого. Суду были предъявлены доказательства, что гостиница куплена на преступные доходы, а на третьих лиц оформлена, чтобы скрыть доходы. В итоге на гостиницу был наложен арест, чтобы обеспечить возмещение ущерба бюджету: около 82 миллионов рублей.

Преступники часто переписывают имущество на родных, чтобы не потерять его после приговора

"Как отметил в свое время Конституционный суд Российской Федерации, наложение ареста на имущество не может быть произвольным, - рассказывает Владимир Груздев. - Эта мера всегда должна быть обусловлена предполагаемой причастностью конкретного лица к преступной деятельности или предполагаемым преступным характером происхождения или использования".

Фото: iStock
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Он подчеркивает, что на время разбирательства нужны гарантии, что ценности, происхождение которых вызывает сомнение, не исчезнут, не будут перепроданы. Но нередко приговор не заканчивается конфискацией такого имущества, хотя обвиняемый получает срок. В таком случае у потерпевших остается возможность предъявить гражданский иск в суд и потребовать компенсировать убытки за счет такого имущества. С другой стороны, и собственники не могут бесконечно оставаться в подвешенном состоянии после приговора, поэтому возникает вопрос, как долго можно сохранять арест после приговора.

"Подготовленный проект поправок в УПК предусматривает введение процедурных механизмов перевода ареста этого имущества из уголовного в гражданское или арбитражное судопроизводство, - говорит Владимир Груздев. - После вступления в силу приговора арест с имущества, принадлежащего третьим лицам, будет сниматься. При этом копии материалов дела, необходимые для рассмотрения гражданского иска, будут передаваться по подсудности. В этом случае владельцы имущества будут находиться в статусе ответчиков. Суд в рамках гражданского разбирательства будет выяснять, имеет ли отношение к преступлениям данное имущество, есть ли основания изъять его из владения ответчиков и направить на погашение вреда, причиненного преступлением. Если возникнет необходимость, суд назначит арест уже в рамках гражданского процесса".

Власть Право Уголовное право Уголовное законодательство
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