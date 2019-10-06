В УПК пропишут, когда снимать арест с имущества близких осужденного

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в УПК, обязывающих снимать арест с имущества, не принадлежащего осужденным.

"По закону суд в ходе разбирательства по уголовному делу вправе накладывать арест на имущество граждан, не являющихся фигурантами дела, - рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - К ним не предъявлено претензий со стороны закона, тем не менее, есть основание полагать, что они фиктивные владельцы имущества".

Он подчеркивает, что это известная уловка: преступники нередко переписывают имущество на третьих лиц, чтобы не лишиться всего после приговора. Кстати, минувшей весной Верховный суд России выпустил обзор судебной практики по арестам имущества в ходе расследования уголовных дел. Как подчеркнула высокая инстанция, суды могут арестовать имущество у третьих лиц в том случае, когда из материалов дела с очевидностью следует, что имущество у третьих лиц фактически принадлежит обвиняемому или приобретено им на доходы от преступлений.

Например, в ходе расследования одного уголовного дела о мошенничестве следователи вышли на гостиницу, принадлежащую фирме, которую учредили родственники обвиняемого. Суду были предъявлены доказательства, что гостиница куплена на преступные доходы, а на третьих лиц оформлена, чтобы скрыть доходы. В итоге на гостиницу был наложен арест, чтобы обеспечить возмещение ущерба бюджету: около 82 миллионов рублей.

Преступники часто переписывают имущество на родных, чтобы не потерять его после приговора

"Как отметил в свое время Конституционный суд Российской Федерации, наложение ареста на имущество не может быть произвольным, - рассказывает Владимир Груздев. - Эта мера всегда должна быть обусловлена предполагаемой причастностью конкретного лица к преступной деятельности или предполагаемым преступным характером происхождения или использования".

Он подчеркивает, что на время разбирательства нужны гарантии, что ценности, происхождение которых вызывает сомнение, не исчезнут, не будут перепроданы. Но нередко приговор не заканчивается конфискацией такого имущества, хотя обвиняемый получает срок. В таком случае у потерпевших остается возможность предъявить гражданский иск в суд и потребовать компенсировать убытки за счет такого имущества. С другой стороны, и собственники не могут бесконечно оставаться в подвешенном состоянии после приговора, поэтому возникает вопрос, как долго можно сохранять арест после приговора.

"Подготовленный проект поправок в УПК предусматривает введение процедурных механизмов перевода ареста этого имущества из уголовного в гражданское или арбитражное судопроизводство, - говорит Владимир Груздев. - После вступления в силу приговора арест с имущества, принадлежащего третьим лицам, будет сниматься. При этом копии материалов дела, необходимые для рассмотрения гражданского иска, будут передаваться по подсудности. В этом случае владельцы имущества будут находиться в статусе ответчиков. Суд в рамках гражданского разбирательства будет выяснять, имеет ли отношение к преступлениям данное имущество, есть ли основания изъять его из владения ответчиков и направить на погашение вреда, причиненного преступлением. Если возникнет необходимость, суд назначит арест уже в рамках гражданского процесса".