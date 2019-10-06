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06.10.2019 17:39
Рубрика: Общество

Вице-спикер СФ Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни

Текст: Галина Мисливская
Евгений Бушмин. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Евгений Бушмин. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Евгений Бушмин. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в воскресенье после продолжительной болезни. Печальное известие подтвердил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Евгений Викторович скончался сегодня", - сказал Тимченко.

"Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине", - добавил сенатор.

Евгений Бушмин представлял в Совете Федерации исполнительную власть Ростовской области. На посту заместителя председателя верхней палаты парламента он курировал экономический блок вопросов.

Общество Утраты Законодательная власть Совет Федерации
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