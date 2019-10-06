Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в воскресенье после продолжительной болезни. Печальное известие подтвердил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Евгений Викторович скончался сегодня", - сказал Тимченко.

"Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине", - добавил сенатор.

Евгений Бушмин представлял в Совете Федерации исполнительную власть Ростовской области. На посту заместителя председателя верхней палаты парламента он курировал экономический блок вопросов.