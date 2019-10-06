Во Франции прошла акция протеста против права лесбиянок на ЭКО

Представители французских консервативных, католических организаций прошли маршем по центру Парижа, протестуя против нового законопроекта, который в случае принятия в Национальном собрании (парламенте) предоставит лесбиянкам право на искусственное оплодотворение (ЭКО).

"Где мой папа?" было написано на табличках, которые несли в руках участники акции протеста, к которым присоединились ультраправые активисты. Они прошли от Люксембургского сада в район Монпарнаса, направив маршрут мимо сената Франции, сообщает AP. Некоторые из участников кричали "свобода, равенство, отцовство", обыгрывая национальный французский девиз. Участники марша утверждали, что законопроект лишает детей права на отца. В толпе шли родители с детьми и пожилые люди.

"Я считаю, что мы не думаем о последствиях этого закона, - сказала демонстрант Моник Брассье из восточного города Нанси. - Мы двигаемся к коммерциализации человека, коммерциализации рода, и это меня пугает".

"Мы не можем жить без наших родителей. Это естественное человеческое состояние, - сказал Оливье де ла Шапель из северо-восточного города Мец. - Они создают законодательство, чтобы у человека больше не было отца. Это скандально".

По мере развертывания марша протеста полиция взяла под охрану несколько парижских улиц, в частности для предотвращения столкновений консерваторов с активистами ЛГБТ, которые провели небольшую акцию в поддержку законопроекта. Сторонники законопроекта утверждают, что женщины должны иметь право рожать детей независимо от их семейного положения или сексуальной ориентации, и говорят, что его противники пытаются сохранить устаревшую патриархальную систему.

Марш консерваторов был организован теми же группами, которые провели массовые демонстрации против легализации однополых браков во Франции в 2013 году. Они надеются, что противодействие законопроекту об ЭКО придаст новый импульс их движению.

Законопроект лоббирует правительство президента Эмманюэля Макрона, которое считает, что такие процедуры не должны ограничиваться бесплодными женатыми гетеросексуальными парами по мере развития семей и общества. Несколько других стран уже предлагают вспомогательную репродукцию лесбиянкам и одиноким женщинам, и французские женщины иногда выезжают за границу для проведения процедуры ЭКО.

Эта мера является частью более широкого проекта закона о биоэтике, который обсуждается в Национальном собрании, где партия Макрона имеет большинство. Предполагается, что система здравоохранения Франции будет покрывать стоимость процедур для всех женщин моложе 43 лет.

В законопроекте также оговаривается право детей, зачатых с помощью донорской спермы, узнавать личность того, кому она принадлежала, по требованию при достижении 18-летнего возраста в отличие от нынешних строгих мер защиты права на анонимность доноров во Франции. Новый законопроект не распространяется на суррогатные беременности, которые запрещены во Франции.