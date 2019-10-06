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06.10.2019 20:02
Рубрика: В мире

Во Франции прошла акция протеста против права лесбиянок на ЭКО

Текст: Максим Макарычев

Представители французских консервативных, католических организаций прошли маршем по центру Парижа, протестуя против нового законопроекта, который в случае принятия в Национальном собрании (парламенте) предоставит лесбиянкам право на искусственное оплодотворение (ЭКО).

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"Где мой папа?" было написано на табличках, которые несли в руках участники акции протеста, к которым присоединились ультраправые активисты. Они прошли от Люксембургского сада в район Монпарнаса, направив маршрут мимо сената Франции, сообщает AP. Некоторые из участников кричали "свобода, равенство, отцовство", обыгрывая национальный французский девиз. Участники марша утверждали, что законопроект лишает детей права на отца. В толпе шли родители с детьми и пожилые люди.

"Я считаю, что мы не думаем о последствиях этого закона, - сказала демонстрант Моник Брассье из восточного города Нанси. - Мы двигаемся к коммерциализации человека, коммерциализации рода, и это меня пугает".

"Мы не можем жить без наших родителей. Это естественное человеческое состояние, - сказал Оливье де ла Шапель из северо-восточного города Мец. - Они создают законодательство, чтобы у человека больше не было отца. Это скандально".

По мере развертывания марша протеста полиция взяла под охрану несколько парижских улиц, в частности для предотвращения столкновений консерваторов с активистами ЛГБТ, которые провели небольшую акцию в поддержку законопроекта. Сторонники законопроекта утверждают, что женщины должны иметь право рожать детей независимо от их семейного положения или сексуальной ориентации, и говорят, что его противники пытаются сохранить устаревшую патриархальную систему.

Марш консерваторов был организован теми же группами, которые провели массовые демонстрации против легализации однополых браков во Франции в 2013 году. Они надеются, что противодействие законопроекту об ЭКО придаст новый импульс их движению.

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Законопроект лоббирует правительство президента Эмманюэля Макрона, которое считает, что такие процедуры не должны ограничиваться бесплодными женатыми гетеросексуальными парами по мере развития семей и общества. Несколько других стран уже предлагают вспомогательную репродукцию лесбиянкам и одиноким женщинам, и французские женщины иногда выезжают за границу для проведения процедуры ЭКО.

Эта мера является частью более широкого проекта закона о биоэтике, который обсуждается в Национальном собрании, где партия Макрона имеет большинство. Предполагается, что система здравоохранения Франции будет покрывать стоимость процедур для всех женщин моложе 43 лет.

В законопроекте также оговаривается право детей, зачатых с помощью донорской спермы, узнавать личность того, кому она принадлежала, по требованию при достижении 18-летнего возраста в отличие от нынешних строгих мер защиты права на анонимность доноров во Франции. Новый законопроект не распространяется на суррогатные беременности, которые запрещены во Франции.

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