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06.10.2019 03:33
Рубрика: Экономика

Выжигать траву теперь будут по новым правилам

Текст: Максим Гребенников
В воскресенье, шестого октября, вступают в силу правила по организации и проведению выжиганий сухой травы, хвороста, лишайников и других горючих материалов на землях лесного фонда. Об этом говорится в приказе Минприроды.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В документе учтены все важные моменты: от того, кто принимает решение по профилактическому палу, до того, какой максимальный размер может быть у участка, где собираются поджигать траву (10 га).

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В России потушены все лесные пожары

Министерство впервые почти за два десятилетия предложило методику контролируемых выжиганий. Ранее в законодательстве не было даже требования проводить лесной пал травы. И неконтролируемые выжигания приводили к крупным пожарам.

В документе сформулированы правила и указания, призванные свести к минимуму вероятность возникновения лесных пожаров. Также в нем определены ответственные за профилактику лесных пожаров. Приказ обязателен для исполнения органами власти, арендаторами участков и землепользователями, рассказали "РГ" в Минприроды. При этом в министерстве отметили, что под действие приказа не подпадают коммунальные службы, ответственные за ЖКХ в городской черте. Так как городские леса не относятся к землям лесного фонда.
Экологи предложили способы борьбы с лесными пожарами

Появление приказа Минприроды о проведении профилактических выжиганий сделает этот процесс более упорядоченным, рассказал "РГ" координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Лесной программы WWF России Константин Кобяков.

"В тексте содержатся меры по профилактическому выжиганию пожароопасной травы. Конечно, конкретные параметры по площади, где планируется проводить пал, будут приниматься на местах, исходя из наличия средств, сил и необходимой техники. Будем надеяться, что случаи, когда лесники приходят, бросают спичку и уходят в ожидании, что пал прогорит сам, отойдут в прошлое", - рассказал эксперт.

В Минприроды напомнили, что нарушителям грозит штраф от тысячи до пяти тысяч рублей для гражданских лиц, от 10 до 50 тысяч для должностных лиц и от 50 тысяч до миллиона рублей для организаций. Как рассказали в министерстве, к последним относятся представители бизнеса в случае, если они являются арендаторами лесного участка или землепользователями, и не исполняют ненадлежащим образом меры противопожарного обустройства лесов на участках.

Минприроды предлагает поменять систему тушения лесных пожаров

Решение о том, нужно ли проводить профилактические выжигания, будет приниматься на основании лесного плана региона либо регламента лесничества. В приказе подчеркивается, что подобные меры допустимы только на землях, подготовленных для лесовосстановления, а также в нелесных землях на равнинах и в потенциально пожароопасных районах. По-прежнему профилактические выжигания запрещены на местностях, которые относятся к категориям защитных лесов.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Общество Природа Правительство Минприроды Лесные пожары
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