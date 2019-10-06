Зеленский намерен вернуться на сцену после окончания президентского срока

Один из участников украинского телевизионного проекта "Квартал-95", актриса Елена Кравец, сообщила о планах нынешнего президента Украины Владимира Зеленского вернуться в шоу. Об этом она рассказала в интервью программе "Светская жизнь", видеозапись выпуска которой опубликована на ее официальном канале в YouTube.

Актриса отметила, что после инаугурации Зеленского у них состоялся телефонный разговор, в котором он подтвердил, что после окончания президентского срока намерен вернуться на сцену. "Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться", - процитировала Кравец слова Зеленского.

По словам актрисы, Зеленский даже сейчас, уже после вступления в должность президента страны, продолжает проверять тексты выступлений перед тем, как те попадут в эфир. Кравец также рассказала, что сохраняет дружеские отношения с семьей Зеленских, а сам президент до сих пор "не удалился" из общих чатов "Квартала-95" и продолжает поддерживать связь.

"Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу", - отметила актриса, подразумевая под подругой супругу Зеленского Елену.