Новости

В Киеве проходит митинг против "формулы Штайнмайера" 15:35
В Уфе три пассажира автобуса получили травмы из-за хлопка в моторе 15:35
Решать детские конфликты - задача взрослых: психологи об инцидентах в московских школах 15:13
Зеленский намерен вернуться на сцену после окончания президентского срока 15:00
Chery Tiggo 4. Почему критика этого кроссовера огорчит владельцев Creta 14:38
В ГИБДД рассказали о владельце перевернувшегося в Приволжье автобуса 14:32
Названы три страны, где лучше всего пережидать апокалипсис 14:12
В сентябре россияне скупали Lada 4x4 и Toyota LC Prado 14:10
Убийцей пяти человек в Австрии был 25-летний мужчина, уточнили в полиции 14:06
Четыре человека убиты и девять ранены во время бойни в баре в Канзасе 13:34
Рамзана Кадырова в день рождения наградили почетным знаком Совфеда 13:32
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке 13:16
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии 13:09
Уточнен характер травм 19 пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом 13:06
УАЗ показал, как завести "Патриот" без ключа 13:00
Hyundai перевел Solaris на метан 12:51
Головкина и Деревянченко после боя отправили в больницу 12:40
В Самаре число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 13 человек 12:30
В Марселе эвакуировали отель с российскими туристами 12:28
В ГД задумаются о поездках в США после ситуации с допросом депутата 12:20
В Самаре в ДТП пострадали семь пассажиров автобуса 12:12
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом 12:00
Все матчи КХЛ в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне 11:58
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области 11:28
На праздновании Октоберфеста в США прогремели три взрыва 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 15:00
Рубрика: В мире

Зеленский намерен вернуться на сцену после окончания президентского срока

Текст: Юрий Чернов

Один из участников украинского телевизионного проекта "Квартал-95", актриса Елена Кравец, сообщила о планах нынешнего президента Украины Владимира Зеленского вернуться в шоу. Об этом она рассказала в интервью программе "Светская жизнь", видеозапись выпуска которой опубликована на ее официальном канале в YouTube.

Фото: Константин Завражин / РГ
Путин верит, что Зеленский хочет урегулировать ситуацию на Донбассе

Актриса отметила, что после инаугурации Зеленского у них состоялся телефонный разговор, в котором он подтвердил, что после окончания президентского срока намерен вернуться на сцену. "Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться", - процитировала Кравец слова Зеленского.

По словам актрисы, Зеленский даже сейчас, уже после вступления в должность президента страны, продолжает проверять тексты выступлений перед тем, как те попадут в эфир. Кравец также рассказала, что сохраняет дружеские отношения с семьей Зеленских, а сам президент до сих пор "не удалился" из общих чатов "Квартала-95" и продолжает поддерживать связь.

"Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу", - отметила актриса, подразумевая под подругой супругу Зеленского Елену.

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией
Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней